快評：雙城論壇十年有成 兩岸交流典範

中評社快評/2019上海-台北雙城論壇主要活動圓滿結束。兩岸雙城十年持續交流，成果豐碩，是兩岸交流的典範。從官方公布的數字來看，十年來上海台北兩個城市簽署了三十多項合作交流文件，幾乎涵蓋所有的市政領域，以及幾乎所有的區級單位。正如上海交通大學台灣研究中心副主任王偉男對中評社記者所說，上海、台北兩個城市的一日生活圈日趨成熟，越來越具有兩岸融合發展樣本的意義。



雙城論壇之所以能夠十年不斷、持續深化，取得成功，至少有三個重要因素：



一是有共同的基礎和立場，包括認同兩岸是一家人，是一家親；都認為兩岸交流要有延續性，要尊重過去已簽署的協議和互動的歷史，在既有的政治基礎上繼續推動兩岸和平發展。



二是有共同的態度和認知，即在柯文哲強調的五個“互相”（互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解）基礎上，可以再延申出五個“互相”：互釋善意、互相欣賞、互相學習、互相借鑒、互相促進。



三是有共同的愿景，包括雙方都強調要貼近市民的需要和關注，要務實交流，造福人民，共同追求兩岸人民更美好的未來。



兩岸關係風波不斷，兩岸交流曲曲折折，上海、台北兩個城市的交流則保持穩定的態勢，成為兩岸交流的典範，與上述三個因素有密切關係。

