柯文哲答中評：雙城投資創業模式很好

柯文哲早上出發前接受聯訪 （中評社 張爽攝） 中評社上海7月6日電（記者 張爽）昨天是台北市長柯文哲在上海參加雙城論壇行程的最後一天，昨天早上他離開下榻酒店前接受媒體聯訪，在回答中評社記者提問時表示，台北對上海創新產業的做法有一定程度的瞭解，雙方的產業局在聯絡。台北和上海可以把投資者帶到對方的創業基地去，這些模式都行之有年，是很好的模式，以後可以繼續套用。



中評社問，柯市長昨天有去和台灣的創業青年交流，應勇市長也提到歡迎台灣青年來創新創業。請問未來台北和上海會如何加深這方面的合作，是否會有一些具體的措施出台。



柯文哲表示，台北市跟世界上主要城市的青創基地都有交流的計劃，比較成功的包括日本的福岡，還有荷蘭的阿姆斯特丹。



“我們每年在10月左右都會在台北辦青創大會，歡迎全世界主要城市的青創團隊到台北，”柯文哲說，倒過來也是這樣，如果在上海舉辦創新者的發表大會，我們也會帶台北的投資者過來。事實上在過去我們已經有成功的模式，所以只要繼續擴大就可以。



“我們昨天看的叫‘17創業聯盟’，好像一個多月前他們有整個團隊到我的辦公室談過，所以我們對上海創新產業的做法，大概也有一定程度的瞭解，大概現在雙方跟我們產業局有在聯絡。”



柯文哲認為，因為上海也有個基地，我們也可以把投資者帶過來，倒過來，這邊比較成功的模式到台北去，我們在台北也會媒合投資者，這都行之有年，是個很好的模式，套用就可以。



柯文哲昨天結束雙城論壇的開幕式後即赴上海金山海峽兩岸青年創業基地與台灣青年午餐、座談，柯文哲還回答了多個台灣創業青年的提問，並在座談結束後與台灣青年一一合影。



上海金山兩岸青年創業基地是國務院國台辦於2015年10月設立，是上海第一個海峽兩岸青年創業基地，產業以中小企業為主，並由孵化空間、創新育成中心、台灣中小企業產業園、張江國家高新區金山園等4個主要承載地組成，分別承載眾創、孵化、加速、產業化的功能。

