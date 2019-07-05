國民黨7日府前會師目標10萬人　韓粉反動員

藍委陳宜民。（中評社 黃筱筠攝） 國民黨團召開記者會，號召民眾參與。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月5日電（記者 黃筱筠）中國國民黨7月7日將在台北府前凱達格蘭大道舉辦“反鐵籠公投，凱道大會師”活動，邀請黨內5位2020參選人到場參加，並以10萬人為動員目標，但傳出韓粉反動員，可能大大減低活動動員能量。國民黨“立委”陳宜民上午被媒體問到該問題表示，高雄市長韓國瑜的鐵粉在當天確實沒有發動遊覽車到凱道，但這都是自發式的活動，大家自由參加。



國民黨“立法院”黨團總召曾銘宗對此則低調說，我們週日的活動希望全民都可以參加，不管是韓粉、郭粉都希望來參加這個有意義的活動。



除了音樂人劉家昌等挺韓色彩鮮明人士呼籲韓家軍不要參加凱道活動外，許多韓粉還將國民黨中央舉辦的這場活動解讀為“拱郭卡韓”，也呼籲韓粉6日到高雄市兩天一夜遊。



陳宜民說，他昨天問了辦公室主任也是談到這個問題，過去韓粉挺韓國瑜的造勢，不管是台中場、花蓮場遊覽車都會有15到20輛，但這次辦公室主任說韓粉沒有要派車到凱道，他們都都會在高雄活動。



至於為什麼韓粉沒有動員到凱道，陳宜民則說，這要去問韓國瑜鐵粉，但5位參選人都會上凱道，黨中央動員是以台中以北為動員對象。他也緩頰說，韓粉也沒有出來說不要參加，只是他們高雄有活動，他們自發式的參加。