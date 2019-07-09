社評：獨立日閱兵慶典，特朗普難讓美國偉大

中評社香港7月9日電（評論員 彭念）自特朗普上台以來，搞一場氣勢恢宏的閱兵式就成為他的“夢想”。按照特朗普的設想，這場旨在展示美國強大軍事實力的閱兵式將向全世界宣告美國仍然是唯一的“超級大國”。



正如特朗普在閱兵式慶典舉行之前所說的“我們7月4日在林肯紀念堂向美國致敬的活動，看起來會非常盛大。這將是畢生難得一見的表演！我們擁有世界上最好的經濟。我們擁有世界上最好的軍隊。”



然而，這場高調“秀實力”的慶典真的會使美國再次偉大嗎？顯然不是！



毋庸置疑，美國的強大人人皆知。美國並不需要這樣一場聲勢浩大的閱兵慶典來展示自身的強大。不僅如此，特朗普如此高調地宣傳獨立日閱兵慶典反倒折射出其內心的脆弱和不自信。正是因為特朗普懷疑世界其他國家對美國強大“不感冒”，其才急切地舉行一場閱兵式來提醒世人－美國依然是最強大的國家。



不過，閱兵慶典實乃畫蛇添足之舉。實際上，搞閱兵慶典不僅無益於向世界展示美國的強大實力，反倒容易引發國內外反感。



一方面，美國國內質疑特朗普借助閱兵慶典為連任造勢。換言之，特朗普涉嫌利用公共資源來從事競選活動。對此，一些民主黨人明確反對這樣的慶典安排，指責特朗普用納稅人的錢為自己的競選活動加碼。



除此之外，特朗普花費巨資來為自己樹立“光輝”形象也遭到反對黨的質疑。2020年總統大選的民主黨可能候選人之一的卡斯特羅就表示：“不為無家可歸者等解決問題，他寧可把錢花在以自己為焦點、自我吹捧的慶典上。這太浪費了。”



另一方面，閱兵慶典不會提升世界其他國家對美國的好感度，也不會增加美國的全球影響力。眾所周知，美國的偉大並不僅僅在於其強大的硬實力，而是與其軟實力密切相關。



特朗普在閱兵慶典上安排重型坦克、F－35型戰鬥機、“空軍一號”總統專機、海軍“藍天使”飛行隊等將齊齊亮相及表演，確實展現出美國在硬實力領域的超強實力。簡言之，目前還沒有國家能夠在硬實力上與美國抗衡。



但是，這種帶有“窮兵黷武”性質的硬實力表演恐怕會讓其他國家感到不安和擔憂。試想，一個擁有超強戰鬥力的國家高調舉行閱兵慶典到底意味著什麼？這似乎預示著該國將會在國際事務中運用其強大的軍事力量來脅迫他國。如此一來，國際社會對美國將會增添恐懼與警惕，而非讚賞與敬仰。



對於特朗普而言，當務之急應是提升美國的軟實力，而非展示硬實力。實際上，特朗普上台之後的“退群”行為、撕毀伊朗核協議的“背信棄義”行徑等都在逐步侵蝕美國的軟實力。這直接削弱了美國在全球的影響力，提高了美國維護其全球利益的成本。



如果特朗普希望美國再次偉大，就應少炫耀美國的強大，少用“秀肌肉”的方式壓迫他國臣服，而應擔負起大國的責任，多履行國際義務，做一個負責任的大國。類似閱兵慶典這樣的“務虛”活動，特朗普以後最好還是少搞。不然就真是“吃力不討好”，落得個民怨沸騰的下場。