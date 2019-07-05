郭台銘稱當選後要到白宮　賣台灣產品

郭台銘到高雄岡山與在地中小企業主及基層民眾座談，左為副議長陸淑美，右為陸的女兒、藍委參選人黃韻涵。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄7月5日電（記者 高易伸）爭取中國國民黨2020提名的鴻海集團創辦人郭台銘今日現身高雄岡山，跟在地中小企業主及基層鄉親面對面座談，現場超過千名支持者到場力挺，鄉親們也想親臨感受郭的魅力，看看全台首富的本尊。



郭台銘一上台便酸韓國瑜說，如果我當“總統”，不可能一周在高雄三天，因為我要去美國、日本、韓國簽訂外貿協議。此外，很多鄉親都說“高雄不能丟”，這一點我也認同。未來我當“總統”，將多增設一位“行政院副院長”留在高雄辦公。我會充分給其授權，整合高雄屏東台南，我答應每個月至少來高雄一次，住一個晚上。



郭台銘說，“總統”不可能一周三天在留在高雄，自貿區最主要是外銷跟哪個地方做生意，所以我要到美國白宮去，要把台灣產品賣到美國去，台灣商品到美國要關稅，所以我們一定要跟美國、日本簽訂。此外，我還要跟日本簽訂漁業協議，要把太平島變成我們的漁場。



郭台銘也讚賞陸淑美說，自己跟陸淑美根本不熟，但之前聽到她對岡山螺絲工廠與產業鍊經營困難的憂慮，我也會把高雄螺絲產業產值從每年一千億增長至兩千億。我對工業區最了解，我一定會改善這裡的工業環境。我在全球有30個工業區，未來也會請韓國瑜市長加速幫忙。



郭台銘上台演說不失個人豪氣風格，也樂於直接表達對工業區、對外貿易及漁場的政見。現場不少鄉親拿起相機捕捉跟郭台銘台上演說的影像，或跟其同框，人氣紅不讓。



郭台銘今日在岡山座談會上與螺絲產業聚落分享其工業政策，也為陸淑美日前表態挺他卻遭批評不捨。郭也送暖陸並認為，意識形態的攻擊一點必要也沒有。