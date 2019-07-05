號召77反鐵籠公投　藍委：席次過半再修法

國民黨團舉行“77上凱道，反鐵籠公投”記者會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月5日電（記者 黃筱筠）中國國民黨7月7日將在台北府前凱達格蘭大道舉辦“反鐵籠公投，凱道大會師”活動，邀請黨內5位2020參選人到場參加，國民黨“立法院”黨團今天再度召開記者會呼籲支持者7月7日上凱道反鐵籠公投，黨團總召曾銘宗也說，呼籲支持者讓國民黨“立委”在明年選舉過半，就會再提修法，把公投法改回來。



國民黨2020初選民調將於7月8日至14日展開。國民黨選7月7日將舉辦大型造勢，目前5位出選參選人都預定出席。但韓粉卻刻意反動員，希望把支持韓國瑜的人留在高雄參加活動。



國民黨“立法院”黨團上午再度舉行“77上凱道 反鐵籠公投”記者會，呼籲民眾當天到場力挺，為明年大選凝聚力量。



曾銘宗在記者會上痛批，“行政院副院長”陳其邁、黨主席卓榮泰、秘書長羅文嘉、民進黨“立法院”黨團總召柯建銘、“立委”段宜康，都曾主張過公投要綁大選，但是民進黨執政後都忘記，民進黨狹著“立委”席次居多，通過公投法修法，以後每兩年才會舉辦一次公投，這並不符慣例，例如若是開放美豬，還要等2年後才能公投，這是緩不濟急，“沒有綁大選根本不可能通過”，民進黨根本把公投關回鳥籠，希望大家來參加遊行，拿回公投權。



曾銘宗更說，假設2020國民黨“立委”選舉席次可以過半，我們一定會修法讓公投可以綁大選。



國民黨“立法院”黨團首席副書記長陳宜民表示，民進黨展開突襲規定明年大選與公投脫勾，過去為了捍衛公投絕食的林義雄，現在都沒有絕食。他也說，單獨舉辦公投要花新台幣8.57億元，但是如果結合大選只要花1.5億元。過去民進黨下修公投門檻，現在執政後又收回人民已經取得的直接民權，香港人勇敢站出來爭取民主，也呼籲民眾7月7日穿紅白藍服裝、帽子一起站出來。



國民黨“立委”柯志恩也批評，這次公投法修法民進黨前輩都沒有站出來，難道對於民進黨當初創黨的理念蕩然無存了嗎？他們為什麼要修法，是因為去年九合一大敗，認為是公投綁大選的錯，民進黨為了選票考量，把民主理念完全放棄，這樣的政黨希望2020讓他們下架。