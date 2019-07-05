特朗普發推暗示，要對美元出手了……

（圖片來源：法新社） 中評社北京7月5日電／美媒稱，根據美國總統特朗普7月3日發表的一則推文，策略師們認為，美國財政部可能對美元進行干預，以壓低美元匯率。



彭博社7月4日報道稱，特朗普3日發表推文指責別國正在上演一場“匯率操縱的大戲”，還稱“美國要採取力道相等的行動，否則就只能像個傻瓜坐在一邊，有禮貌地看其他國家繼續玩遊戲”。



市場觀察人士認為，特朗普這次的推文似乎不只是口頭說說。



據報道，自2011年日本大地震以來，美國迄今沒有干預過外匯市場，當時日元匯率急劇飆升，美國財政部介入支持美元。



加拿大帝國商業銀行（CIBC）北美外匯策略主管比帕·拉伊表示：“雖然一個月前財政部報告中對匯率操縱給出了不同的結論，但特朗普對這個話題的痴迷意味著我們應該為任何事情做好準備。” 他說：“幾十年來，美國財政部一直沒有入市壓低美元過，但如果特朗普任內發生改變，我們也不會感到驚訝。”



報道稱，在特朗普發布這條匯率操縱推文後，歐元一度觸及盤中高點，後來有所回落。



拉伊表示，如果美聯儲在本月的政策會議沒有實施寬鬆政策，匯市干預風險會增加。特朗普近幾個月屢次對美聯儲主席鮑威爾施壓，上月指責美聯儲拒絕降息就像個“固執的孩子”。



報道稱，即使美聯儲如債券交易員普遍預期的那樣在幾周內降息，美國銀行有限公司認為這也難以滿足特朗普的胃口。



外匯策略師本·蘭德爾通過電子郵件向彭博社表示：“至少總統很可能暫時會得逞。”然而，如果美國經濟持續強勁，美元也表現出相應的韌性，“那問題就來了，”他說，“這種情況下，如果美聯儲降息低於預期，特朗普政府干預匯市的可能性將升高。”



（來源：參考消息網）