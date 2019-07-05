京報：與中國敵對，不是美國社會想要的

中評社香港7月5日電／環球時報4日發表社評說，由百名美國對華研究領域頂級專家、學者和前官員聯署的致美國總統和國會議員的公開信3日在《華盛頓郵報》發表，公開信的題目是“美國與中國為敵事與願違”。這是華盛頓發動對華貿易戰並導致中美關係螺旋式下降以來，美國建制派代表們發出的反對現行對華政策的最強大聲音。



社評說，公開信表示對美中關係不斷惡化深感不安，並且認為這不利於美國或全球利益。公開信表示不認為北京是一個經濟上的敵人或是對美國國家安全的威脅，反對在每個領域都與華進行對抗。它還指出，視中國為敵人並將之與全球經濟脫鈎的做法將損害美國的國際角色和聲譽，最終孤立的是自己，而不是北京。



公開信還認為對北京將取代美國成為全球領袖的擔憂被誇大了，它主張對華政策必須基於對中國人觀念、利益、目標和行為的現實評估，公開信認為美國需要恢復自己有效競爭的能力，而不是推動一種適得其反的努力，破壞和遏制中國與世界的接觸。



社評說，從公開信的行文中不難看出聯署者們對中國的偏見和對維護美國霸權的支持，他們反對的是在對華問題上蠻幹。與美國現行對華政策設計和執行者們相比，這封信的價值取向是一致的，但表現出了工具意義上的現實主義理性。



中美有各自的國家利益，在人類缺少大國之間良性競爭經驗的時候，美國對崛起的中國存在根本性質疑，是可以理解的，中國反之也一樣。但是這兩個大國應當給避免新一輪大國競爭的悲劇出現留出可能性，無論對華盛頓還是北京來說，這都是對兩國人民以及對整個國際社會必須承擔的責任。



美國現行對華政策是全球化之前國際經驗、美國競爭力下降導致的焦慮和民粹主義任性的大雜燴。僅憑直覺就能感受到美國對華政策的急轉彎走過頭了，正在製造世界和平難以承受的風險，美國的利益將會同時受到損害。



社評說，無論華盛頓的戰略自私有多強，美國的國內政治優先原則在制定對華政策時多麼強烈，但是理性總是需要的。我們最擔心的是美方在中美關係如此重大的問題上胡來，把搞世界第一和第二大強國的對立當兒戲，甚至連對美方的收益和付出比例都不講了，用拍腦門、鬥氣來主導對華關係的複雜過程。



我們知道，美國是政治多元的社會，聯署上述公開信的百人雖然在美國學界有著頂級影響力，但他們的呼聲未必能在當下對白宮及國務院等對華政策規劃與執行機構產生實際影響。目前美國執政團隊與學界聯繫是史上最弱的，前者似乎更重視互聯網上的民粹主義授權。



然而這封公開信的意義在於，它至少是建制派在對華問題上有所覺醒的一個信號。前段時間有個流行的觀點，認為美國現行對華政策得到了兩黨以及建制派和非建制派的一致支持，中美關係幾乎已經沒有縫隙。這封公開信則反映出，隨著美國對華政策不斷激進化，美國內部的反彈性思維又出現了，錯誤的政策不能鐵板一塊地得到推行。



中國人首先不能因這封公開信的出現而抱什麼幻想，我們必須有用兩手對付美國的兩手、對美開展長期鬥爭的準備，堅持以鬥促和的思路。同時我們要認真研判美方對華思維的複雜結構，採取必要措施促使以這封公開信為代表的理性思維在美國社會中擴大，增加中美關係穩定下來的可能性。



社評說，中美敵對是危險而昂貴的折騰，與時代潮流嚴重逆悖，推動中美敵對很可能比拆解中美敵對更加費力。無論奉陪美國折騰，還是給局勢降溫創造可能性，我們都要充分冷靜，保持定力。因為與正義同在，所以我們有了深層意義上的戰略主動。