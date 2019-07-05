中國跳水奪大運會首金

中評社北京7月5日電／昨天，第30屆世界大學生夏季運動會決出了本屆賽事的首金。在女子跳水1米板的決賽中，中國隊選手宋首霖（北京體育大學）與吳春婷（廣州體育學院）分別以258.35分和256.30分包攬了冠、亞軍。同時，宋首霖奪得的這枚金牌也是中國大運代表團在本屆大運會的首金！此外，中國隊選手劉成銘奪得男子1米板跳水冠軍，為中國隊又添一金。



女子跳水的這枚金牌可謂是預料之中，跳水是中國體育的金牌項目，奧運會如此，大運會同樣如此。在預賽中，來自廣州體院的吳春婷和北體大的宋首霖分別以前兩名的成績挺進決賽。在決賽中，冠軍爭奪正是在這兩人之間展開，通過決賽5輪的比拼，兩人的排名正好與預賽時對調，宋首霖以總分258.35分奪冠，吳春婷則以256.30分獲得亞軍，兩人聯手為中國大運代表團拿下“開門紅”，同時也收獲本屆大運會的首金。



“比賽過程還是比較緊張的，後面把握得不錯，把自己的風格都跳出來了。總體來說比較正常。之前在室內比賽，現在在戶外，她們適應得比較快，現場發揮和心理狀態都不錯。”對獲得本屆大運會的首枚金牌，中國跳水隊教練凌海嬋坦言“沒想到”，認為這是一個好的開端，希望隊員們在接下來的比賽中繼續爭取好成績。



（來源：人民網）