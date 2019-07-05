美智庫看好中國綠色發展機遇

美國知名智庫布魯金斯學會不久前專門發布研究報告，稱當前中國綠色發展正逐步走向成熟（圖片來源：網絡） 中評社北京7月5日電／美國知名智庫布魯金斯學會不久前專門發布研究報告，稱當前中國綠色發展正逐步走向成熟，已成為全球經濟向綠色增長轉型的領頭羊。報告強調，中國綠色發展不僅有助於“地球健康”，也為美國等西方國家企業帶來了巨大機遇，而當前美國基於保護主義的貿易政策，給本國清潔能源行業發展帶來負面衝擊。



該報告由斯坦福大學斯泰爾—泰勒能源政策及金融中心常駐學者、布魯金斯學會客座研究員傑弗裡·鮑爾撰寫。鮑爾是能源與環境問題專家，尤其關注中國的相關政策。他在報告中指出，2017年，中國太陽能裝機容量達到5300萬千瓦，超過當年全球太陽能裝機容量一半，占歷年全球太陽能裝機總容量的13%。同一年，全球對可再生能源的總投資為2798億美元，中國占其中45%，全球電動汽車銷量的一半在中國市場。



近年來，中國綠色發展步伐不斷加快，成為全球可持續發展領域的一大亮點。這份報告認為，中國目前不僅清潔能源市場容量巨大，而且正在電池、超高壓電力傳輸、電動汽車等領域成為居領先地位的技術提供者。美國哥倫比亞大學可持續發展中心主任傑弗裡·薩克斯教授對記者表示，中國目前是“零碳”能源技術等許多可持續發展技術的領導者，這不僅對中國，而且對全世界都極為重要。



面對中國綠色產業快速崛起，近年來美歐等西方國家也存在一種聲音，認為中國發展給自身企業帶來了“威脅”。對此，鮑爾在報告中強調，這種觀點正在引發“錯誤反應”，不僅於環境保護無益，而且有損西方自身利益。他在報告中分析指出，中國綠色發展為美歐等西方國家企業帶來巨大機遇，包括不斷開放的中國電動汽車市場、各國企業可參與投資的中國大型清潔能源項目、中國對空氣污染防治技術和商業應用以及“一帶一路”倡議框架下的清潔能源項目。



另一方面，更多美國企業正以投資等方式積極參與中國綠色發展。美國電動車製造商特斯拉在上海新建“超級工廠”，建成後預計年產50萬輛純電動整車。為抓住中國液化天然氣市場擴大的機遇，美國能源巨頭埃克森美孚在廣東惠州投資液化天然氣接收站項目。總部位於美國加利福尼亞州的太陽動力公司（SunPower）則在光伏產業鏈的不同環節與中國合作夥伴組建了合資企業，參與中國光伏電站項目開發。



鮑爾還在報告中分析了當前美國保護主義貿易政策對美國清潔能源行業的衝擊。他指出，與汽車、鋼鐵、水泥等傳統產業不同，清潔能源行業發展從一開始就高度全球化，因此在該行業實施保護主義政策會更明顯地傷害本國企業全球競爭力。當前，美國對從中國進口的清潔能源產品徵收關稅，並加大力度阻止中國對該行業美國企業進行投資。對此，鮑爾強調，在清潔能源領域，美國公司的利潤已經高度依賴中國，“越來越多證據表明，關稅和外國投資壁壘對美國清潔能源產業造成的損害比對中國更大”。



來源：人民網