華為被禁加劇芯片過剩 三星電子利潤腰斬…

（圖片來源：路透社） 中評社北京7月5日電／英媒稱，韓國三星電子7月5日公布季度獲利初估，分析師預測第二季營業利潤將同比腰斬逾半，因三星供應給中國華為的記憶體芯片出貨量下滑，在芯片供應過剩造成價格下滑之際，令業務雪上加霜。



據路透社7月3日報道，這將是三星近三年來最差的季度獲利，分析師指出，在整體電子業市場景氣趨緩之下，供應過剩局面仍無改善，三星獲利回升可能還要等上數季。



報道稱，三星是全球最大動態隨機存儲器（DRAM）及閃存（NAND）記憶體芯片供應商，以及全球最大智能手機製造商，華為除了是三星的芯片大客戶，也是全球第二大智能手機廠商。



“華為接下來會使用多少芯片，絕對是影響價格的一個決定性變數。”Sangsangin投資證券分析師傑伊·金指出。“當沒有很多企業能夠取代華為採購芯片的時候，三星就不得不降價出售。”



芯片為三星貢獻了大多數的利潤，超過三分之二，如今，智能手機市場飽和以及數據中心需求下降已經拉低了芯片價格。



科技研究公司集邦科技的分析師阿夫麗爾·吳表示，DRAM芯片價格下半年不大可能反彈。她並稱，三星清理庫存可能比較困難，這種狀況可能要持續到2020年上半年。



集邦科技估算，DRAM價格在截至6月底的三個月下跌25%。上月該公司將7-9月季度價格預測從此前的下滑10%下修至下滑15%-20%。



報道稱，根據路孚特SmartEstimate預測，7月5日三星可能初估4月-6月的營業利潤下滑60%，至6萬億韓元（約353億人民幣）。該數據是基於29位分析師的估算，計算時以往估算更準確的分析師會賦予更大的權重。



上年同期三星的營業利潤為14.9萬億韓元。本月稍晚三星將公布第二季業績終值。第二季三星股價上漲5.3%。