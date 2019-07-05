應對出口管制　韓國研究向世貿組織起訴日本

日本對韓方施行3種半導體產業原材料出口管制（圖片來源：網絡） 中評社北京7月5日電／多名韓國政府官員3日披露，就日本對韓方施行3種半導體產業原材料出口管制，韓方已經著手研究向世界貿易組織提出申訴的法律程序。



韓國政府3日決定，將斥資推進半導體材料和零部件國產化。



【訴諸法律】



韓聯社以一名不願公開姓名的韓國政府官員為消息源報道，韓方認定日方限制出口為世貿組織所嚴格禁止；韓國政府另一名官員說，日方違反世貿組織《關稅與貿易總協定》第11條。這一條款禁止限制出口，除非所涉產品與國家安全緊密相關。



另外，多名消息人士告訴韓聯社，儘管韓國政府正在研究向世貿組織申訴，韓方仍會依據這一事件的進展採取靈活措施；一些專家說，一旦雙方進入世貿組織爭端解決程序，糾紛可能長期化，將令兩國企業蒙受巨大損失。



韓國外交部長官康京和3日指認日本限制對韓出口半導體材料“不合理”、“違背常識”，是報復性措施。她說，日方事前沒有通知韓方，令人遺憾。



康京和再次敦促日方保持克制，取消管制措施。



日本經濟產業省1日宣布，從4日開始，日本企業在向韓方出口3種半導體產業原材料之前必須向政府申請批准。受管制半導體產業原材料包括含氟聚醯亞胺、抗蝕劑和高純度氟化氫，是智能手機和集成電路芯片等產品的生產材料。



日本和韓國媒體報道，日方舉措出於不滿韓方法院要求日方企業賠償第二次世界大戰期間遭日方強征的韓國勞工。



韓國政府1日回應，將對日方舉措採取“必要措施”，包括向世貿組織申訴。日本政府2日否認日方採取的舉措違反世貿組織規則。



【推進自研】



日方宣布對韓出口管制措施以後，一些經濟分析師擔憂，由於韓國海力士半導體公司和三星電子有限公司在全球內存芯片市場合計占據超過七成份額，日方舉措的負面影響可能會蔓延至韓國和日本以外國家的電子產品製造商。



全球主要信用評級機構之一穆迪投資者服務公司在一份聲明中說，這幾家韓國企業生產過程中出現任何中斷，都會嚴重影響全球供應鏈和包括日本企業在內的技術類企業和電子產品生產商；咨詢機構IHS馬基特公司說，日方出口管制措施將加劇全球貿易緊張狀況。



韓國總統府青瓦台政策室室長金尚祖3日早些時候說，他已經與三星電子和LG電子株式會社等多家受波及企業接觸，商討應對策略。



韓國執政黨共同民主黨、青瓦台和政府部門3日就下半年經濟政策方向磋商，議題包括如何應對日方管制措施。三方磋商後決定，政府將推進半導體材料、零部件和設備國產化。



韓國產業通商資源部長官成允模說，政府每年將投入1萬億韓元（約合8.5億美元），積極推進支柱產業所需材料進口渠道的多元化，提高國產零部件和材料的競爭力。



韓聯社報道，除半導體等高技術材料，韓國政府還打算推進研發普通材料和零部件，相關項目正在接受可行性評估。



政府決意斥資推進半導體等材料研發的消息傳出後，韓國芯片材料製造商的股票價格大幅上漲。



來源：新華網