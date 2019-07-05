前5月社保基金支出超兩萬億　增速超15%

中評社北京7月5日電／人社部日前發布了今年前5月人力資源和社會保障統計數據。數據顯示，1－5月，基本養老保險、失業保險、工傷保險三項社會保險基金支出合計20580億元，同比上年增長15.3%。其中，前5月基本養老保險基金總支出達19817億元，基本養老保險基金總收入達23114億元，基金收入大於支出，財務穩健運行。專家預計，按正常增速，今年職工養老保險基金收入有望破5.5萬億元，民生保障仍將持續增強。



養老保險方面，截至5月末，全國參加城鎮職工基本養老保險人數為42098萬人，1－5月，城鎮職工基本養老保險基金收入21182.9億元，基金支出18546.7億元。截至5月末，城鄉居民基本養老保險參保人數52418萬人。1－5月，城鄉居民基本養老保險基金收入1931.3億元，基金支出1270.4億元。



“職工養老保險基金總量進一步擴大，僅1－5月，基金收入突破2萬億，較2018年同期增長近10%。如繼續保持這一增速，全年職工養老保險基金收入有望突破5.5萬億。”中國宏觀經濟研究院社會所副研究員關博告訴《經濟參考報》記者。



關博指出，從城鎮職工基本養老保險基金收入支出結構來看，基金保持著收大於支的財務穩健狀態，並帶動基金積累規模進一步增長。我國職工養老保險制度採用現收現付制籌資方式，不斷擴大的基金收入和持續增長的基金積累為退休職工提供了可靠的經濟保障。此外，我國養老保險制度擴面有序推進，參保人數同比增加3個百分點，更多老年人獲得穩定的養老經濟支持。



另外，從城鄉居民養老保險基金運行情況看，城鄉居民養老保險參保人數總體保持穩定的情況下，基金收入也保持著9%以上的增幅。“這表明隨著居民養老保險待遇確定調整機制完善，長繳多得、多繳多得原則得到更多認同，參保對象繳費意願有了明顯提高。”關博說。



專家也指出，受人口老齡化影響，主要社會保險制度的贍養結構呈現持續老化態勢。“建議加快提高養老保險統籌層次、完善待遇確定和調整機制，提高基金使用效率和制度抗風險能力。”關博說。



（來源：人民網）