出行目的地“新風向”　親子游預訂量激增

中評社北京7月5日電／進入7月，一年一度暑期旅遊即將進入高峰期。來自中國旅遊研究院、攜程旅遊大數據聯合實驗室發布的《2019年中國避暑旅遊預測報告》顯示，2019年暑期有避暑意願的遊客人數預計占出行總人數的17%，出行遊客選擇避暑地的意願較高。在眾多的避暑目的地中，今年國內的呼倫貝爾、新疆多地、歐洲的雷克雅未克等更受青睞，而出行主力大軍中，親子家庭出游也呈現爆發式增長，“二孩”出行的機票訂單量漲幅更是逾六成。



多地進入避暑旺季 新疆三地上榜



從目前平台預訂暑期國內游產品的大數據看，2019年最受歡迎的避暑目的地前十名依次為廈門、麗江、貴陽、蘭州、西寧、舟山、拉薩、大連、呼倫貝爾、承德。主要位於雲南、甘肅、青海、遼寧、內蒙古等省市。這些地方除了具備氣溫上的優勢，也是國內知名旅遊目的地，在旅遊資源豐富性、交通運力、酒店接待能力、旅遊整體滿意度上處於優勢地位。此外，2019年暑期最受避暑遊客歡迎的十大縣級城市依次為淳安、德清、桐廬、豐寧、鎮遠、邛崍、瀘定、綿竹、長白及諸暨，主要位於浙江、四川等氣候適宜、交通便利、旅遊資源豐富的省份。



已進入旅遊旺季的呼倫貝爾受到很多旅行者的青睞。馬蜂窩旅遊大數據平台日前發布的數據顯示，今年呼倫貝爾旅遊熱度漲幅高達52.9%。擁有大興安嶺、敖魯古雅馴鹿園的呼倫貝爾北部林區，最佳旅行時間為5月中下旬，此時的大興安嶺樹木新綠，漫山遍野開滿杜鵑花；而南部草原區最佳旅行時間為6月至8月，可以體驗騎馬、射箭、夜宿蒙古包等蒙古族生活以及牛羊肉、乳製品等草原美食。



值得注意的是，在馬蜂窩發布的國內熱度漲幅最快的目的地中，新疆阿勒泰、伊犁、喀什三個目的地同時上榜。阿勒泰夏季最高氣溫不超過32℃，此時的伊犁則是風光秀麗，瓜果飄香，兩地熱度漲幅均達30%以上。憑借絕美的自然風光以及獨特的地域文化，新疆成為今夏避暑的熱門選擇。



隨著“一帶一路”倡議深入實施，加上交通基礎設施的逐步完善，近年來西北旅遊熱度持續上升，烏魯木齊、張掖、西寧等目的地逐漸成為“新寵”。“夏季是烏魯木齊一年中的旅遊旺季，不僅連接疆外的航線都表現良好，連接疆內喀什、伊寧等地預訂量也大幅上漲。”攜程機票預訂專家表示。