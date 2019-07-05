吳敦義駁王金平　沒理由質疑民調、以訛傳訛

國民黨召開記者會說明外界對初選民調的疑慮，左起曾永權、吳敦義、民調小組召集人黃德福。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社台北7月5日電（記者 倪鴻祥）退出中國國民黨2020初選的前“立法院長”、不分區“立委”王金平質疑國民黨初選有被民進黨操弄，決定候選人的重大疑慮。國民黨主席吳敦義今天上午召開記者會強調，初選民調作業流程經5位參選陣營簽名同意，外界實在沒有任何理由提出質疑，編造不實的謠言，以訛傳訛，意圖藉此分化黨內的團結。



對於邀請王金平擔任初選民調的總督導，王認為“無濟於事” ，吳敦義表示，不只他有意邀請王金平擔任總督導，而且中常會也一致通過邀請王金平擔任總督導，因為王金平曾表達關注，所以希望能應邀，也是應全體中常委通過邀請，現在王金平還沒有正面回答意思，所以還會請曾永權繼續聯繫，希望在初選民調開始前邀王擔任總督導，因為王既然表示關注，所以希望能來做總督導，這樣最能公平客觀。



吳敦義上午在副主席兼秘書長曾永權、民調小組召集人黃德福的陪同下出席記者會，吳敦義先發表聲明，再回應提問。



以下是吳敦義的聲明全文：



吳敦義表示，中國國民黨有史以來第一次辦理的“總統”選舉黨內初選民調即將在7月8日到7月14日舉行，最近這段時間黨內同志或國人同胞都對我們的民調作業表達了深切的關心，甚至有些質疑；網路上更有許多不實的謠言，意圖醜化我們的民調作業，在此本人要以黨主席的身分，與本次“民意調查執行小組”的召集人黃德福教授，做以下鄭重的聲明。



一，為使本黨初選民調務必達到公平、公正、公開的目標與結果，民調執行小組的成員、承辦初選民調的民調公司，以及黨中央相關人員已經開了好幾次的會議，大家只有一個目標：在做民調的過程中，務必公正、客觀、嚴謹，能經得起任何的檢驗，要為中國國民黨，甚至其他政黨，立下一個民調作業的典範。



二，7月2日我們邀請了五位參選人（或其代表）一起開會確認民調作業的流程，在當天的會議中，民調執行小組都盡可能地將參選人所提出的寶貴建議納入民調作業規範中，令人欣慰的是，會議的結論都得到大家一致的共識。五位參選人都同意接受的民調作業，外界實在沒有任何理由提出質疑，編造不實的謠言，以訛傳訛，意圖藉此分化我們黨內的團結。



三，建立一個公正嚴謹的民調，是黨內初選最重要也最關鍵的一步，黨中央、五位參選人的陣營、民調執行小組的專家學者與各民調公司都以臨淵履薄的心情一起來努力，我們有完全的信心能對本黨黨史上第一次最大規模、最關鍵的初選民調立下重要的典範。