郭台銘：韓國瑜不太待在高雄　聯絡不到

郭台銘。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄7月5日電／爭取中國國民黨2020提名的前鴻海董事長郭台銘今天到高雄市岡山區和上千中小企業座談。郭台銘受訪時表示，高雄市長韓國瑜不太待在高雄，他設在高雄的高速運算中心本打算7月7日動土，邀韓國瑜參加，但聯絡不到韓。



郭台銘表示，他今天一定會再打電話給韓國瑜，談高速運算中心動土和所需土地的事。



郭台銘上午到高雄市岡山和上千中小企業座談。座談會由高雄市副議長陸淑美主持，義联集團創辦人林義守、國民黨議員曾麗燕、前“立委”林炳坤、國民黨議員吳利成等人到場。