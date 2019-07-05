A股分化加速　909億回購與清倉減持並行

中評社北京7月5日電／7月4日晚間，中國平安公告，當日耗資5.5億元回購612.3萬股A股。公開數據顯示，自今年6月18日以來，中國平安已經連續進行了8次回購，累計耗資規模達到了44.9億元。而根據中國平安此前規劃，這一輪回購計劃跨度是一年的時間，擬回購約50億元至100億元，本次回購股份將全部用於本公司員工持股計劃。



實際上，近一段時間以來，積極進行股份回購的公司不在少數。中國電建7月3日公告稱，截至公告日，公司通過集中競價交易方式已累計回購股份數量為1.53億股，占公司目前總股本的比例為1%，購買的最高價為5.84元／股，購買的最低價為4.86元／股，已累計支付的資金總額為7.88億元。美的集團7月1日則宣布，截至6月30日，公司通過回購專用證券賬戶，以集中競價方式累計回購了4001萬股，占公司總股本的0.5764%，最高成交價為 54.90元／股，最低成交價為45.62元／股，支付的總金額為19.92億元。伊利股份、蘇寧環球等上市公司也進行了大手筆的回購。



WIND統計數據則顯示，A股今年來回購金額已經達到了909.30億元，已經累計有728家上市公司實施了回購。國金證券的研究則顯示，今年6月份，A股回購金額共178.53億元（5月為182.24億），實施回購的上市公司為295家（5月為254家）。6月以來共有90家（5月為75家）上市公司發布擬回購公告，擬回購金額（按照擬回購金額上限）合計34.09億元（5月為100.77億元）。



在一些公司進行大筆回購的同時，上市公司股東的大幅減持甚至是“清倉減持”正在頻頻發生。安控科技7月4日晚間公告稱，公司控股股東、實際控制人俞凌計劃減持不超過5563.70萬股（含）（占本公司總股本比例5.81%）。金域醫學同日公告稱，持股1.3%的股東辰德惟敬擬6個月內清倉減持。



一邊是頻頻回購，一邊是“清倉減持”，A股市場的結構分化在日益加深。WIND統計數據顯示，自2017年以來，A股低估值、盈利強的公司表現顯著好於中小創類股票。2017年以來，代表大白馬的上證50指數累計上漲了29.14%，滬深300累計上漲了17.01%，同期，中證500指數卻累計下跌了19.77%，創業板指則累計下跌了21.88%。從個股來看，在一些龍頭企業市值不斷增長的同時，截至7月4日收盤，滬深兩市市值規模在30億元以下的個股已經達到了912只。



（來源：環球網）