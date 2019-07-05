國產盾構機穿越沅江“地上河”

中評社北京7月5日電／首台國產常壓換刀超大直徑“沅安號”盾構機，4日在位於長江中上游的“懸河”沅江，完成沅江隧道掘進，標誌著我國水下盾構隧道掘進機械製造、複雜地質條件下盾構隧道建造技術均達到世界先進水平。



沅江隧道上方河道彎曲，江面寬闊，汛期水位高於城市地面約6米，屬地質意義上典型的“地上河”（河床海拔高度高於該段河流流經地區的兩岸地面海拔高度，也稱“懸河”）。“沅安號”是國家重點研發計劃“超大直徑泥水平衡盾構機研製及應用”的成果，設備開挖直徑11.75米、整機長度132米、總重約3000噸，裝機功率6100千瓦，常壓換刀比帶壓換刀效率提高了4至5倍，刀盤貌似一朵綻放的桃花，於2017年應用在桃花源故里，被譽為“最美盾構機”，由中國鐵建重工聯合中鐵十四局針對沅江隧道設計研製，具有完全自主知識產權。



沅江隧道全長2.24公里，盾構段長1.68公里，內徑10.3米，設計雙管單層，雙向四車道，行車時速60公里。專家介紹，沅江隧道穿越地質條件複雜。雙洞全斷面卵礫石地層長達3000米，卵石最大強度73兆帕，磨蝕性強，刀具磨損嚴重；地層富含承壓水，滲透系數大，最大水壓4.8倍大氣壓力。始發端隧道覆土僅6米，接收端隧道覆土4.6米，均小於盾構直徑，盾構機始發和接收的安全風險高。



沅江隧道在建設時亦有多項創新。每掘進50米就要更換4把邊緣先行刀，建設方為此研製了大合金刀具300多把，耐磨性更高，安全高效換刀278把；為防止刀盤結泥餅，採用分時衝刷，應用新材料分解粘土，採用離心設備對泥漿進行專業處理，環保無污染；4次安全平穩穿越兩岸大堤及多個建築物，沉降始終控制在兩毫米以內。



據悉，沅江隧道建設總概算25.44億元，建設期3年，運營期25年。



（來源：科技日報）