中國女籃挺進大運會八強創造歷史　男籃首戰告負

中評社北京7月5日電／中國女籃4日在2019世界大學生運動會以75：50擊敗芬蘭隊，收獲小組賽兩連勝的同時也順利出線，晉級八強。這也是自2005年國家體育總局將組隊權交給教育部以來取得的最好成績。男籃則在首戰中以64：115不敵烏克蘭。



女籃首節便取得20：9的領先，此後一直掌握主動壓制著對手，第三節結束時已經以58：38領先芬蘭隊20分，讓比賽失去懸念。



根據賽制，女籃共16支隊伍，分成四個小組，每個小組前兩名出線，進入前八名打名次賽。目前兩連勝的中國女籃已經確保小組出線，將進入1－8名的爭奪，此前大學生組隊的中國女籃並沒有進入過前八。



“我們已經跨入了前八名，後面的比賽更要認真準備，讓孩子們不斷地學習，不斷地鍛煉和提高，澳大利亞的風格跟芬蘭截然不同，主要強調內線，我們的防守策略會有很大調整。”中國大運女籃主教練董志權賽後說。



“今天我們貫徹準備會的意圖非常堅決，之前我特意看了芬蘭隊的比賽，他們的主要得分方式就是遠投，無球隊員頻繁穿插移動，我們重點就對他們的得分方式和特點加以控制。我們強調籃板球，總體表現不錯，隊員們拼得很好。”董志權補充道。



在早些進行的男籃比賽中，中國男籃以64：115不敵烏克蘭隊。中國隊全隊三人得分上雙，張寧得到全隊最高的14分，王少傑得到12分，祝銘震貢獻10分。



首節中國隊打得不錯一度以24：28咬住比分，但第二節和第三節對手分別打出一波17：4和22：4的攻擊波，將比賽帶走。隊長馬振宇表示，剛來第一場有些不適應，開始打得不錯，但後來體能下降，失誤也隨之增多。



“他們整體的戰術素養和配合的熟悉程度在我們之上，對方投籃也非常准，三分命中率可以達到50%以上，而我們只有29%，我們在強對抗下出手能力還是有一定的差距。”男籃主教練張劍說。



（來源：環球網）