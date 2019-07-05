古巴領導人說不會屈服於美國制裁

中評社北京7月5日電／古巴國務委員會主席兼部長會議主席迪亞斯－卡內爾4日就美國制裁古巴金屬進口公司一事表示，古巴不會屈服於美國的制裁，將繼續支持委內瑞拉。



迪亞斯－卡內爾4日在社交媒體上表示，古巴將繼續支持委內瑞拉“玻利瓦爾革命”，不會屈服於美國所採取的違反國際法的單邊措施。



古巴外長羅德里格斯3日在社交媒體上表示，美國無權對與委內瑞拉有貿易往來的古巴或他國實體採取單邊措施。此類措施違反國際法和貿易規則，是對主權國家間關係的攻擊。



美國財政部3日宣布制裁古巴金屬進口公司，稱該公司一直從委內瑞拉進口石油，而作為交換，古巴繼續對馬杜羅政府“提供國防、情報和安全方面的支持”。目前，美國已將超過200個古巴實體列入制裁名單。根據美方相關規定，受制裁對象在美國境內的資產將被凍結，美國公民不得與其進行交易。



古巴是委內瑞拉重要盟友。2017年以來，美國政府不斷通過制裁等手段，加大對古巴、委內瑞拉的施壓力度，委古等國強烈譴責美方做法。



委內瑞拉今年以來陷入政治危機。1月23日，委反對派成員、議會主席瓜伊多宣布自任“臨時總統”，得到美國以及歐洲和拉美多國承認。為逼迫委內瑞拉總統馬杜羅下台，美國不斷通過經濟制裁、外交孤立和軍事威脅等手段施壓。





來源：新華網