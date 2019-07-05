藥監部門支招辨別市場各類“治愈系”護眼產品

中評社北京7月5日電／角膜塑形鏡、視力訓練儀、高科技眼鏡……近年來市場上出現各類“治愈系”的護眼產品，但記者近日採訪發現，這些產品多是以誇大功效來行騙。甘肅省藥品監督管理局提醒，消費者應認真辨別各類護眼產品，識別商家的營銷套路，謹防上當受騙。



甘肅省藥監局醫療器械註冊與監督管理處副調研員周光宇說，但凡使用“降低度數”“治愈近視”“近視克星”等表述的護眼產品，多屬誤導消費。此類產品主要針對青少年，包括適用於暫時矯正配戴者近視的角膜塑形鏡，適用於恢復訓練青少年假性近視的視力訓練儀，所謂治療近視的高科技眼鏡不過是商家炒作。



據介紹，各地有不良醫療器械經營商家以免費體驗方式推銷產品，借助青少年、老人不懂近視治療原理，抓住部分消費者貪圖“免費體驗”和急於求成心理，誇大產品功效，以達到牟利目的。



“多數的體驗式經營，一未取得執業許可，涉嫌違法行醫；二是誇大產品適用範圍或療效，涉嫌違法違規廣告；三是售價奇高，且沒有相應的售後服務，涉嫌價格和服務欺詐。”周光宇說。



專家提醒，角膜塑形鏡和視力訓練儀需要在正規的醫療機構內，在醫師的指導下佩戴和使用，眼貼類產品適用於緩解輕度眼疲勞及減輕用眼過度引起的不適症狀，不具備治療近視和遠視的功能。獲得批准上市的醫療器械，均有特定的適應症、禁忌症和提示性說明，消費者購買時應認真查閱。



（來源：環球網）