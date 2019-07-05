戰略配售基金第二次受限開放申購　

中評社北京7月5日電／7月3日公告顯示，6只戰略配售基金將於7月5日開啟成立以來的第二次受限開放申購。此外，中國證券報記者通過梳理科創板上市企業首次上市發行公告發現，除華夏3年封閉運作戰略配售外，其他5只戰略配售基金均已參與科創板上市企業初次詢價。



第二次受限開放申購



7月3日，深交所和上交所發布的公告顯示，華夏3年封閉運作戰略配售、匯添富3年封閉運作戰略配售、招商3年封閉運作戰略配售、易方達3年封閉運作戰略配售、嘉實3年封閉運作戰略配售、南方3年封閉運作戰略配售6只戰略配售基金將於7月5日開啟成立以來第二次受限開放申購。



公告顯示，此次受限開放期為2019年7月5日至2019年7月11日，基金將在開放日辦理基金份額的場外申購，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日的交易時間，但基金管理人根據法律法規、中國證監會的要求或本基金合同的規定公告暫停申購時除外。



同時，基於投資者利益最大化原則，基金在此次受限開放期內設定申購總規模上限及單日申購規模上限。申購總規模上限為本基金成立時規模的5%，單日申購規模上限為基金成立時規模的1%。若本次受限開放期內某一開放日的有效申購金額超過本基金單日申購規模上限，基金管理人將對該日的有效申購申請採用“比例確認”的原則進行部分確認。



據了解，6只戰略配售基金成立於2018年7月5日，當初募集資金合計1049.19億元，首次受限開放申購時間為2019年1月7日－11日，並於3月29日分別在深交所和上交所上市交易，目前合計規模約1100億元。



金牛理財網數據顯示，截至6月30日，華夏3年戰略配售、嘉實3年戰略配售、匯添富3年戰略配售、易方達3年戰略配售、南方3年戰略配售、招商3年戰略配售2019年以來的回報分別為2.46%、2.01%、3.97%、2.99%、3.50%、3.24%。