四川“一卡通”專項治理取得新進展

中評社北京7月5日電／川省惠民惠農財政補貼資金“一卡通”專項治理取得新進展，從7月起，該省明確在19項惠民惠農財政補貼資金中，發放給個人的資金將全部實行社會保障卡“一卡通”發放；12月31日前，除中央或省特別規定發放渠道的資金外，全省各市縣制定的惠民惠農財政補貼資金政策，其到人到戶的資金發放，也將全部納入社會保障卡“一卡通”發放範圍。此舉可有效解決補貼對象卡片過多、補貼發放分散、環節複雜、信息不透明等問題。



據了解，過去，群衆使用多個銀行賬戶、多張卡接收各類財政補貼資金，對銀行卡辨識不清、疏於管理，對哪些補貼資金是否領取容易弄不清楚。在四川一些地方，惠民惠農領域尤其是扶貧領域，存在私自保管代管、違規扣留扣壓群衆“一卡通”等問題，讓本應發放到群衆手中的資金被“卡”在半路上。



為深入整治群衆身邊腐敗問題，堅決打贏脫貧攻堅戰，從2018年6月開始，由四川省紀委監委牽頭，聯合農業、財政、審計、銀監等多個部門，在全省全域持續開展惠民惠農財政補貼資金“一卡通”管理問題專項治理，緊盯“卡、資金、人”三大因素，整治“一卡通”領域違紀違法行為，確保“每一分錢”都用在群衆身上。專項治理以來，四川省共清理銀行卡4000餘萬張，2萬餘人主動向組織說清問題，上交違紀資金8000餘萬元，黨紀政務處分1949人。



“整治群衆身邊腐敗和作風問題，是鞏固發展反腐敗鬥爭壓倒性勝利的重要內容，全省各級紀檢監察機關要把與老百姓切身利益直接相關的事作為重中之重一件件抓細抓實。”四川省委常委、省紀委書記、省監委主任王雁飛表示，卡片雖小，但一頭連著黨的關懷，一頭連著群衆期盼，承載的是黨心民心。通過社保卡“一卡通”發放，將補貼資金“曬”在陽光下，確保了黨的惠民惠農政策落地落實，給人民群衆帶來更多更直接更實在的獲得感幸福感安全感。



（來源：參考消息網）