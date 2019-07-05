挺韓防治登革熱　兩市民贈200萬防疫

兩位高雄市民捐贈新台幣200萬元，挺韓國瑜防治登革熱疫情，韓回贈感謝狀。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月5日電（記者 蔣繼平）中國國民黨高雄市長韓國瑜日前因為防治登革熱疫情，跟民進黨執政中央上演申請補助款經費，經過幾番波折及口水大戰後，“行政院”才終於核撥經費。有兩位高雄市民今天看不下去，透過國民黨議員李眉蓁捐贈新台幣200萬元，希望用作防疫經費。這兩位不透漏身分的熱心市民也強調“高雄的人自己救，高雄的蚊子自己殺，庶民救庶民‘總統’。”



韓國瑜今天上午在鳳山行政中心主持流域整治推動小組工作會議前，兩位熱心高雄市民透過國民黨市議員李眉蓁，捐贈200萬元登革熱防治經費，並由韓國瑜親自接收捐款，韓國瑜也對熱心民眾表達非常感謝之意。



李眉蓁轉述這兩位不願公開身分的熱心民眾意見，他們收看國民黨辦的政見會後認為“覺得韓市長做對的事情，“中央政府”為了政治因素卻在卡韓，給錢給的拖拖拉拉，另外一半還要寫計劃才給，時間可能還會拖到”。



兩位熱心人士堅持要給這兩百萬，他們強調“高雄的人自己救，高雄的蚊子自己殺，庶民救庶民總統”。”另外他們也說“蚊子已經飛到左營，自由黃昏市場要停三天，這些都攸關庶民經濟，”才希望用兩百萬來拋磚引玉，來挺韓。



韓國瑜先前曾表示不忍心拿這些錢，今天強迫收下這筆錢後，他表示人間處處有愛心，不落人後，向兩位善心人士表達善意，防疫工作上會繼續工作打拼。



高雄市衛生局表示，高雄市截至7月4日共計確診33例本土登革熱病例，其中27例位於三民區、1例位於前鎮區、1例位於鳳山區、1例位於鼓山區、1例位於路竹區、2例位於左營區。