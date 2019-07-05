公款旅游 這個森林公安局長為何毫不收斂

中評社北京7月5日電／近日，中央紀委國家監委網站“五一、端午期間‘四風’問題監督舉報曝光專區”通報的11起典型案例中，甘肅省合作市森林公安局原局長包世華，借學習機會公款旅游，并存在公車私用、違規發福利等違紀行為，受到嚴厲懲處。身為公安局長，包世華竟然公車私用114次，為何連續違紀毫不收斂？



“揩”公家“油”習以為常 3年公車私用回老家114次



2016年10月，時任合作市森林公安局局長的包世華帶領單位職工共6人，到廣西北海參加森林案件現場勘查與森林公安執法辦案培訓班。赴廣西前，合作市森林公安局副局長徐某，從一同參加培訓的合作市森林公安局刑警隊教導員張某處，索取公款（木材罰沒款）10000元作為經費。



培訓結束後，由於兒子在百色上學，包世華產生了“難得出來一趟，順便看看兒子”的想法。於是6人便前往400多公裡外的百色，然後又千裡迢迢到桂林游玩，費用全從這10000元木材罰沒款中支出。



看著美麗的風景，花著公家的錢，起初包世華還有所顧慮，從心底裡感覺這樣做不合適。但轉眼又一想，認為自己不貪不占吃點喝點、出去玩玩不算什麼。正是抱著這樣一種僥幸心態，一行人未經組織批准，擅自改變行程，以“順道”為名前往桂林等景區旅游。



包世華這次違紀行為，看似偶然，實則必然。長期以來，包世華思想“缺鈣”，“占”公家便宜漸成習慣。



經查，自2014年任合作市森林公安局局長以來，包世華長期公車私用。3年中，包世華用公車來回老家114次，產生費用17100元；單位警用車輛多次外出，同時多次出現無出差事由用車油票共計3968．07元，包世華及其單位辦公室負責人許某均無法說清用車事由。2017年12月，包世華讓單位公車送自己去蘭州體檢，返回後報銷各種費用1009元。



另外，2015年至2018年，包世華先後3次授意用公款購買牛肉為單位領導班子發放福利共9801元。



串供作假訂立攻守同盟 對抗組織審查



2018年3月，合作市紀委監委收到關於包世華的信訪舉報信，在初步核查後，於5月14日對其有關問題繼續立案審查調查。



在紀檢監察機關立案審查調查期間，包世華心存僥幸，串通他人訂立了攻守同盟，還提供虛假證明、偽造證據，企圖掩蓋違紀違規事實。



據合作市森林公安局刑警隊的張某提供的一段電話錄音顯示：2018年6月30日，包世華打電話要求張某在接受紀委核查時，承認涉案的木材罰沒款系其個人私下借別人的款項。同年8月7日，包世華又親自到張某家中重申此事。為了增強可信度，在包世華授意下，張某與涉案老板寫下了一份假借條，以便應付紀檢監察機關的審查調查。



在串供的同時，包世華對自己所犯錯誤認識不清，抵觸情緒嚴重，處心積慮對抗組織審查調查，并在組織對其停職檢查期間，不打招呼不請假，私自外出，幹擾正常辦案程序。



面對這種情況，辦案人員一方面耐心細致找其談心談話，講解國家政策和紀律法律，一方面抽絲剝繭，完善和鞏固證據鏈條。在鐵的證據面前，包世華終於低頭認錯、如實交代。



2019年1月，包世華因公款旅游、長期公車私用、違規發放福利等問題，受到黨內嚴重警告、政務記大過處分。



根子是“公權私用”“損公肥私”思想作祟



變相公款旅游、公車私用、違規發放福利等問題的背後是打著公務的幌子占公家便宜。包世華認為偶爾占公家點便宜不是什麼“大錯”，都是小毛病、小問題，不值得被紀檢監察機關關注。黨的十九大後，他依然心存僥幸，不收斂、不收手、不知止，在公車私用的滾滾車輪之中喪失原則，頂風違紀，為所欲為。



包世華長期我行我素連續違紀，一而再、再而三逾越紀律紅綫，一方面反映出作為單位“一把手”的他，有“公權私用”耍特權的錯誤權力觀和“損公肥私”的錯誤價值觀；另一方面，公車管理制度、罰沒款管理規定等制度還不健全不完善，有的制度形同虛設，對關鍵崗位關鍵人沒有形成監督制約機制。



手莫伸，伸手必被捉。“包世華并非不知道這些都是違紀行為，但他知紀違紀，貪占公家小便宜，歸根結底還是特權思想在作祟。”甘南州紀委監委相關負責人說。



（來源：中央紀委國家監委網）