訪昆山慧聚寺　柯：這麼大，看來台商賺不少

柯文哲5日上午在昆山慧聚寺參拜。（中評社 洪德諭攝） 中評社上海7月5日電（記者 洪德諭）無黨籍台北市長柯文哲5日上午前往昆山慧聚寺參拜，由昆山台灣同胞投資企業協會榮譽會長、南寶樹脂董事長孫德聰陪同、接待。孫德聰特別提到馬英九競選連任時，當時的海基會董事長江丙坤曾代表前來參拜，祈求兩岸發展順利與高票當選，最終當選後，還致贈5兩的大金牌還願。



慧聚寺係2005年由昆山市政府批准重建，台商合力花費人民幣6億元建成，是全中國最大的閩南式寺廟。也是中國大陸目前最大的木結構建築。供奉台灣鹿港天后宮分靈而來的媽祖，也被視為媽祖廟，又稱慧聚天后宮。



柯文哲5日上午前往昆山慧聚寺參拜，一下車孫德聰即向前握手致意，超過10名台商代表列隊歡鼓掌歡迎。柯文哲一步入廣場後就說“哇這麼大！看來台商賺不少喔”。從柯文哲從廣場走到主殿參拜媽祖，吸引媒體爭相捕捉畫面，孫德聰也在過程向柯簡報這座寺廟，足足走了10幾分鐘。



來到主殿後，柯文哲率隨行團員一同參拜，孫德聰介紹，寺廟的媽祖是從台灣鹿港天后宮分靈而來，在馬英九競選連任時，當時的海基會董事長江丙坤也曾到此參拜，當時祈求兩岸發展順利與高票當選，在馬連任後，也贈5兩大金牌還願，現就掛在媽祖像的脖子上。



迎接遠道而來的柯文哲，孫德聰準備了“媽祖咖啡”送給柯文哲，柯也回禮並添香油錢，此外也致贈168本好書，讓當地台商孩童能讀到優良書籍。



由於台商向來挺藍，柯文哲前來是否會改變台商意向？孫德聰僅低調告訴中評社，現在講這個還太早。