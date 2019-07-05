浙江經濟何以表現搶眼

中評社北京7月5日電／好於預期，高於全國，領先東部，這是今年以來浙江經濟發展的基本態勢。前5個月，浙江規模以上工業增加值同比增長6.1％；固定資產投資增長9.5％，增速高於全國的5.6％；進出口總額增長7.4％，增速高於全國2.3個百分點；一般公共預算收入增長11.5％，增速高於全國的3.9％；一般公共預算支出增長19.3％，民生八項支出合計占財政支出的73.5％。



面對當前深刻變化的外部環境，面對不斷加大的下行壓力，浙江經濟為何表現搶眼？



創業創新匯聚動力



動能轉換顯威發力



創業創新，早已成為浙江發展的基因，匯聚起澎湃發展的動力。



以杭州為例，每千人中小企業擁有數量已超過50家，達到發達國家水平。雙創空間達到4842萬平方米，在孵企業6萬多家，人才淨流入率和海外人才淨流入率均位居全國第一。



今年以來，浙江用於創業創新的投入繼續加大。財政科技支出增長34.1％，規模以上工業企業研發費用增長22％，占營業收入的比例為1.9％，同比上升0.3個百分點。



最新統計顯示，今年前5個月，浙江省新設企業19.7萬家，同比增長3.2%；新設個體工商戶42.9萬戶，增長38.4％。至5月末，在册市場主體688.8萬個，增長10.8％，其中，企業237萬家，增長12.9％。



在創業創新持續活躍的同時，浙江傳統產業全面升級改造，經濟發展的新動能開始持續發力。數字經濟相關產業增幅尤為明顯，前5個月，數字經濟核心產業增加值增長10.2％，占規模以上工業的比重達11.4％，拉動規模以上工業增加值增長1.2個百分點。不斷優化的產業結構，確保了經濟增長的均衡性和協調性持續增強。



在動能轉換過程中，浙江的需求結構日益趨好。不僅重點領域投資高位增長，投資增長的動能也在平穩轉換。



浙江省統計局副局長方騰高告訴記者，前5個月，全省項目投資增長9.2％，拉動投資增長5個百分點，項目投資的增長貢獻率自2018年以來首次超過房地產投資，成為投資增長的第一動力。



強化服務優化環境



高質量發展穩中求進



“如果沒有市政府的幫助，我們的企業早就關門了。”浙江榮順科技有限公司總經理顧軍輝告訴記者，榮順公司生產的“走步機”，因為“新產品”遇上了“老標准”，被責令停止生產及銷售。多虧政府部門的努力，該產品重新獲得上市許可，企業也成為新行業標准制定的參與者。



據了解，榮順科技公司所在的金華市有同類企業20多家，政府部門在關鍵時刻的幫扶，保住了一個產值可超15億元的新興產業。而這在浙江省今年以來深入開展的“三服務”活動中并非個案。



服務企業、服務群衆、服務基層的“三服務”，始於今年元旦，浙江全省、市、縣（市、區）四套班子領導幹部無一例外全部參加，是優化營商環境、推進浙江經濟高質量發展的務實舉措。



省委書記車俊認為，面對百年未有的大變局，全省上下要把“三服務”活動在認識上提高站位，行動上開展得更細更精准，努力推動實現穩中求進。要奔著問題去，哪里問題多就到哪里去；要堅持效果導向，服務真落地、問題真解決；不為辦不好找理由，多為辦得好想辦法，讓企業和群衆有更多獲得感。



在杭州，新設企業全環節同城通辦近日已成現實。江幹區作為杭州企業登記“同城通辦”的改革試點，與省政務服務網、“浙里辦”APP實現數據互通，成功和杭州所有區縣實現營業執照數據互聯互通，目前已發放“同城通辦”營業執照13張；在金華，市、縣兩級設立“服務超市”，“上架”專業服務團和服務承諾事項，形成“基層和企業點單、配送服務、售後跟蹤回訪”的工作體制。



目前市、縣兩級涉企部門共組建專業助企服務團65個、綜合服務團300多個；在台州三門縣，當地建立了企業幫扶“白名單”，組建降稅減負、人才服務、歷史遺留問題處置、金融服務四大專班，靶向施策、精准破難，為企業提供優質服務；在紹興新昌縣，“企業管家”式服務不斷完善，為企業和項目提供項目准入、申報審批、建設落地、投產運營等全流程服務，全方位對接企業政策、資本、市場、人才、技術等需求。



“三服務”的有效落實激發了民營企業創業熱情。1月至5月，浙江民間投資增長10.5％，占投資總額的64.6%。



精准施策有的放矢



體制機制釋放優勢



體制機制創新歷來是浙江發展的優勢。對於中央的“六穩”部署，浙江結合實際，把重點放在“風險具體化、工作制度化”上，推出了系列精准有效的政策舉措。



對於防範化解重大風險，浙江把應對困難風險挑戰作為第一工作取向，抓住企業這個主體，把經濟領域風險具體化，形成了“四張清單”和“一套保障機制”，即民營企業發債需求清單、上市公司股權質押風險紓解清單、困難企業幫扶清單和重點企業資金鏈擔保鏈風險管控清單等“四張清單”和包含一張政策清單、一個信息平台、一個政企互動共治機制、一套獎懲辦法、一個電子督查系統等的“一套保障機制”。



經過多年簡政清費改革，浙江在創新企業減負降本的體制機制上取得重大突破，企業投資項目開工前審批全流程最多跑一次、最多100天；率先固化了一批政府購買服務項目，規範企業稅費負擔機制。



支持企業發債融資。浙江率先試點民營企業債券融資支持工具，推動民營企業債券應發盡發。去年10月以來，全省有18家民企共發行債券融資支持工具項目31個，支持民企發債142億元，到期的民企債券除兩家外，均如期兌付。



疏通融資堵點，省委書記牽頭開展“融資暢通工程”。截至4月末，全省小微企業貸款餘額3.65萬億元，餘額、增量、戶數均保持全國首位。目前，浙江各大銀行的市縣兩級分支行審批權均已下放，3000萬元以下的貸款審批權下放至二級分行及一級支行。



浙江省委、省政府還從高質量發展的要求出發，取消投資總量考核，強化項目投資引領支撑作用。浙江實施了交通建設、生態環境和公共設施、高新技術產業、民間資本參與政府和社會資本合作項目推介四大工程包，全面推動省市縣長項目謀劃落地；在數字經濟等五個重點領域，謀劃實施50個引領性項目、1000個投資工程、5000億元年度投資。重大建設項目的有序推進，為高質量發展起到了不可替代的引領作用。



作為外貿大省，浙江還建立了“訂單＋清單”監測預警系統，近3萬家企業上綫。同時，深耕歐洲市場，拓展“朋友圈”，為浙江外貿穩健發展提供了支撑。



（來源：經濟日報）