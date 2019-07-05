7月10日雄安新區與香港實現高鐵連通

資料圖：高鐵 圖片來源：視覺中國 中評社北京7月5日電／記者日前從中國鐵路北京局集團有限公司獲悉，7月10日零時起，北京鐵路局將實施新的列車運行圖，本次運行圖調整後將新增天津西至香港西九龍高速動車組1對，經停白洋澱站，雄安新區將直通香港。



天津、雄安新區、邯鄲與香港實現高鐵連通



據北京鐵路局介紹，本次調整運行圖，北京鐵路局根據客流需求和設備條件，科學安排運輸組織，全力增加客流較大方向高鐵運力，共計新增始發終到旅客列車6.5對。



新增天津西至香港西九龍高速動車組列車1對，車次為G305／306次，中途主要停靠白洋澱、石家莊、邯鄲東、鄭州東、武漢、岳陽東、長沙南、廣州南等車站，首次實現天津、雄安新區和邯鄲民眾乘高鐵列車直通香港。



新增北京西至太原南G629／630次高速動車組列車1對、天津西至蘭州西G1713／G1714次高速動車組列車1對、承德南至大連北G3727／6、G3725／8次高速動車組列車1對、承德南至哈爾濱西G3801／G3802次高速動車組列車1對（將“避暑山莊”至“冰城”壓縮至4小時30分）、石家莊至北京西G6716次高速動車組列車0.5對。



北京南至青島北運行時間壓縮至3小時05分



此次調圖，北京鐵路局大幅壓縮運行時間3對。



新圖實施後，北京南至青島北的G209／210次列車，往返運行時間均為3小時05分，壓縮48分；北京西至北海的G529／530次列車，往返運行時間分別為12小時24分、12小時57分，分別壓縮2小時58分、2小時22分鐘；石家莊至杭州的K1263／6 K1264／5次，往返運行時間分別為19小時14分鐘、18小時12分鐘，分別壓縮57分、42分。