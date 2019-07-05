前5個月我國服貿逆差降10．1％

中評社北京7月5日電／今年前5個月，我國服務進出口總額21893．4億元，同比增長3．5％。其中，出口7770．5億元，增長10．3％；進口14122．8億元，增長0．1％；逆差6352．3億元，下降10．1％。



商務部服貿司副巡視員朱光耀4日表示，前5個月服務貿易主要呈現3方面特點。



一是服務出口增勢明顯。前5個月，我國服務業生產保持較快增長，拉動服務出口快速增長。5月當月服務出口增長11％，比前4個月增速進一步加快；服務出口占服務進出口比重為35．5％，服務貿易逆差明顯下降。



二是知識密集型服務貿易快速增長。隨著我國供給側結構性改革的持續推進，創新型國家建設逐步深入，技術創新和規模效應形成新的競爭優勢，推動高附加值、高技術含量的知識密集型服務貿易快速發展。前5個月，我國知識密集型服務進出口達7449．6億元，增長11．0％，高於服務進出口整體增速7．5個百分點。



三是重點服務領域進出口表現突出。前5個月，我國運輸服務進出口總額4043．9億元，同比增長6．4％。知識產權使用費進出口1219．2億元，同比增長6．4％。維護和維修服務進出口419．8億元，同比增長87％。



（來源：經濟日報）