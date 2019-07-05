上海絕大多數酒店遵守“最嚴”垃圾分類法規

中評社香港7月5日電／根據《上海市生活垃圾管理條例》，今年7月1日起上海市內酒店不再主動提供一次性替代消耗品“六小件”。文化執法機構等介紹，絕大多數上海酒店認真遵守上海“最嚴”垃圾分類法規。



新華社報道，上海市文化市場行政執法總隊4日介紹，市、區兩級文化綜合執法機構正對全市7000多家旅遊住宿企業開展集中執法行動。最新執法結果顯示，絕大多數旅遊企業在條例實施前就進行了適應性運營，提早撤掉“六小件”，並通過口頭或書面形式在登記大廳、客房等場所對消費者進行溫馨提示和告知，入住房客也普遍能夠接受這一新的規定。



不過，仍有部分企業存在需整改情況。截至7月3日，上海市、區兩級文化執法機構共檢查旅遊住宿企業508家，對43家開具了責令改正通知書，其中星級5家，其他企業38家。上述企業存在的問題主要分為幾類：一是主動提供一次性用品；二是對“六小件”的理解存在偏差，比如有的企業認為鞋擦是指油擦，不包括布擦；三是撤除一次性牙刷、梳子、浴擦、剃須刀、指甲銼、鞋擦等“六小件”不徹底，比如有的企業一般房間撤掉了，但總統套房沒撤；有的企業提供的護理包里還存放指甲銼。



上海文化執法機構已製作法制宣傳短片，並將繼續創新法規宣傳教育的載體和形式，擴大社會宣傳面，幫助企業及消費者進一步提高守法意識和習慣養成；並加大執法監管力度，對拒不改正、主動提供一次性用品的企業，依法給予嚴厲處罰。



上海垃圾分類法規得到廣大遊客支持。一家在線旅行社最近面向近千名來滬遊客的調查結果顯示，81.5%的遊客支持上海酒店不主動提供“六小件”；82%的遊客提前學習垃圾分類知識，在上海按照規定扔垃圾。