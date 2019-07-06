中評鏡頭：昆山慧聚寺　台商心靈好寄託

慧聚寺牌坊。（中評社 洪德諭攝） 中評社上海7月6日電（記者 洪德諭）無黨籍台北市長柯文哲5日上午前往由台商集資興建的昆山慧聚寺參拜，這也是大陸目前最大的木結構建築與閩南式寺廟，為台商重要心靈寄託之地，吸引許多從廣西、雲南等地的台商遠道而來參拜。



根據北市府的資料，位於昆山馬鞍山的慧聚寺原為一座佛寺兼媽祖廟，始建511年，1860年毀於英法聯軍戰火。



昆山市是大陸華東地區的台商大本營，台資企業達5000於家，台商超過10萬人，慧聚寺於2005年由當時的昆山台商會長林榮德向昆山政府提出申請興建，2008年5月動工，為打造“原汁原味”的台灣建築廟宇，邀請兩岸建築師合作，陸續建起圓通寶殿、天王殿、媽祖殿、關公墊與及山門和鐘鼓樓與台灣風情街，花費近6億人民幣。



慧聚寺全寺由木、石打造，每個細節都相當講究，在宮殿的外圍上，還有前國台辦主任、現任大陸外交部長王毅題字“慧聚中華”，以及前海協會會長陳雲林題字“慧聚兩岸”。台北市長柯文哲5日前往參拜，一下車就說“哇這麼大！看來台商賺不少喔” 5日傍晚會晤國台辦主任劉結一時，也特別提起這事。



此外，寺內的一殿為“慧聚寺天后宮”，供奉台灣鹿港天后宮分靈而來的媽祖，近年也陸續引入土地公、彌勒佛等，為台商們重要心靈寄託之地，吸引許多從廣西、雲南等地的台商遠道而來參拜。

