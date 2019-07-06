網評：一帶一路的高層意義 促成世界大同

中評社洛杉矶7月5日電（作者 張一飛）現在世界上，不僅是有識之士，只要是對於時事新聞稍許有關注的人，都聽說過什麼是一帶一路（One Belt One Road， OBOR），也可能知道它的別名 （Belt Road Initiative， BRI）， 可是這項中國提出的跨地球的大計劃，它的創議過程可不是一趟順利的道路。其中有中國構想演變的原因，中國的文宣工作沒能完好的提前在它遇到困難或突破進展時發表，更有反對中國者，不論青紅皂白的扭曲，抹黑，造成混淆的原因。所以一帶一路這個名稱雖然可能大多數人皆有耳聞，但還沒有達到家喻戶曉的地步， 甚至在中國和許多帶路經過已有顯著影響的國家， 人們看得到的是它當今的影響，但對它未來對世界的貢獻和影響還不是很清楚的。這要歸咎於人們對一帶一路的創議過程沒有仔細觀察，研究，和推理。如今一帶一路創議已經過六年，我們應當詳細分析一帶一路的創議過程，查核它六年成長的健康狀況，然後來推斷它的未來，讓人們了解它的高䢈意義和前景。



一帶一路的創議過程



一帶一路是中國國家主席習近平在二零一三年在哈薩克斯坦納扎爾巴耶夫大學一次演講中提出的。他提到了中國歷史上著名的的絲綢之路，開通了亞歐的貿易。如今討論一帶一路歸功與習近平，也只有他有這個地位，權力和能力來推動一項世界性的開發項目。可是打通亞歐的商道，不但是古絲綢時代就有的想法，自中華人民共和國建國以來就多次被提出為中國對外發展的策略。中國建國後一直受西方強國圍堵她東南的出海，向西北陸路開發自然是個選項。可是北邊強俄未必贊成這有利於中國的商道而未必有利於俄國。在中國經濟實力薄弱的時後，這種想法也只能停留在策略思考上無法付諸行動。到了二十一世紀，中國經濟發達了，蘇聯已經瓦解了，中國是可以提出亞歐商路的想法，但是中東的亂局，俄國的地緣強勢，仍然是這種想法的阻力， 不得不顧慮到政治層面甚至文化層面，俄國和‘一路’上國家的態度。一帶一路遲至二零一三才提出，是受美國返亞太，再平衡，針對中國圍堵打壓策略的反應。首先著重的是陸路，但是美日在東南海的加強控制和干擾，威脅到中國海上的商運，就美國控制的馬六甲海峽來看，百分之六十以上的海運是通向中國的。中國不得不維護，提出一帶一路為世界打通陸海兩路，溝通亞非歐，加強基礎設施建設，促進工商經貿的交通運輸，就變成順理成章的創議。這一項大規模的構想，當然受到美日甚至許多觀望中國家的阻力和質疑。這就是習近平在二零一三提出後一直面臨的挑戰。在中國智囊團隊的策劃下，這個創議就隨著時間和工作進展而更趨完善，不但是基建，交通，電訊，貿易，金融的投資建設，而且擴大到文化，教育的跨國跨洲溝通，當然也就影響到國際政治。這麼大的計劃，與時並進必須化阻為助，修改說詞，更新藍圖， 這就難怪一帶一路沒能讓全球人們充分了解。下面就把這六年來一帶一路的成就和健康狀況回顧一下， 再討論它未來的前景和影響。



六年的健康成長狀況



大的開發計劃需要資本投資，中國最先發起創辦亞洲基礎建設投資銀行（亞投行，AIIB），這個需要當然是因為現有的國際金融組織力量不夠，起先亞投行受到美日反對直到57國加入包括G7 （除了美日之外），如今AIIB營運正常，支持多項項目。回顧六年來一帶一路的成果，非常驚人，雖然有負面指控，像造成參與國借貸高築，但是正面成果有數據証明。我們就列舉幾項來說明一帶一路的六年成績和健康狀況：1，首先中國國務院多個部會在2015 發布了推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路願景與行動。2， 六年來，漸成世界共識 （中國夢成世界夢）3， 124 國家包括最近中意備忘錄簽署了OBOR合作計劃。4， BRI 進入了UN， G20， APEC （亞太經和會）和 SCO （上合組織）議題。5， 中歐火車13000 萬列車聯結15個國家49個城市。6， 中國投資了34國42個港口，包括中斯，漢班托塔港，科倫坡港，希臘雷埃夫斯港（成為樞鈕）。7， 中老，中泰，匈塞，印尼雅萬鐵路和馬來西亞東海岸鐵路復工。8， 共有50國70國際集團有合作計劃，在24沿線國和82境外經貿區帶入20億美元稅收和供給30萬工作崗位。9，中國與沿線國貿易5萬億美元，投資600億美元。10， 工業或經濟區有中白，中泰，中東西哈努克港，中印尼青山，中埃泰達蘇伊士，中埃塞俄比亞東方。11， 2019四月二十五日第二屆一帶一路北京高峰會有37 國元首，150國家，90國際組織，和5000外賓參與。中國推出民心相通行動計劃，官方網站，中國政府獎學金，UN六國語言發布資訊，中國各省與沿線60國家1000城市溝通，民間與69國家310組織有160個和作計劃，76個雙建文化旅遊合作文件（8500萬人次旅遊），12， 7個沿線國用人民幣作貿易清算，11個中國銀行在沿線國有71個營業點。從上述成績看來，一帶一路是在健康的成長狀大，參與國受益良多 （陸海空交通聯線，內陸國可出海，貿易大增，增強文化教育交流，投資移民和觀光旅遊等）



一帶一路的未來前景



最近歐洲的大國對一帶一路從觀望態度已經搖動不安。英國早已率先參加亞投行，近日脫歐盟將更分道揚鑣，意大利見於希臘參與得有實惠，已與中國簽了一帶一路備忘錄，這表明歐盟中大國（德，法，西，意，等）雖有美國壓力但已無法聯合拒絕一帶一路。未來情況必然是從觀望態度，採取行動加入一帶一路。日本也已表示合作意願，期望與中國改善關係。現只有美國深恐其世界領導地位動搖，看到中國崛起太過迅速，採取全面打擊中國的政策，從貿易戰明白的擴張到科技，軍事和地緣對抗。一帶一路成長勢頭如過不減，可以預測歐盟會加入，因為其受惠是必然的。在此情況下，美國無法阻擋，或會改變策略與歐盟同時加入，以求能從參與中轉而操縱一帶一路走向，淡化中國領導的地位。這是西方聯盟慣常使用的策略。中國不得不防。



如今美中對持，以美國慣例，絕不會從美國第一思維退縮，但美國也不會輕易打沒有把握的仗，所以美中博弈必定是持久戰，中國不能幻想簡化，而一帶一路是中國目前成功的策略，不但維持中國持續發展，並能為中國建立盟友，甚至可以化敵為友尋求共同利益。這對歐盟國家和日本都有可能，所以從今往後中國在一帶一路上要注重外交動向，一面築建與亞非，南美的盟友關係，一面提防美國帶領西方策反或阻擾一帶一路進展。因此注意力不能全放在推動基建，設施成果上，還要在一帶一路宗旨上，價值觀上努力，建造話語權，凝聚團結力。



一帶一路有一個光明的前景，那就是這套策略有使世界走向世界大同的可能。中國自國父孫中山領導革命即有世界大同的理念。我們不需在此闡述 （希望中國說出一套合理對世界有說服力的理論說詞，由人類文明共同體引伸到世界大同境界），我們要把這些理念聯結到一帶一路，提升它的宗旨，使參與者都了解和接受，一帶一路不只是利益（決不是儘儘中國的利益），除了供給大家經濟利益，還有政治上的利益，能促成大家向世界大同的目標前進，而不要被霸權爭奪而毀掉一帶一路的宗旨和共同利益！一帶一路應當產生一套國際標準，運作準則，任何國家不論何種政治體制都可以參與一帶一路謀求本國利益同時也可以致力於全球利益，這就是世界大同的理念。世界大同不是要全球所有國家都奉行一種政治體制， 而是提供一個共同的目標使各種體制可以合作共建共贏！