韓專家語中評：特金會像沒劇本的電視劇

中評社首爾7月6日電（記者 崔銀珍）韓國統一部政策咨詢委員、朝鮮研究學會、韓國國際政治學會理事、韓國朝鮮大學院大學校教授梁茂進教授日前就板門店的第三次短暫的特金會接受了中評社記者的採訪。梁茂進表示，這次的美朝會談成為了首腦間相互確認信賴關係，且為了構建韓半島無核化和平體制和推進美朝關係正常化的一個重要的契機。綜合來看，是一部沒有劇本的電視劇，是一部“沒有對立”，“只有和平”的電視劇。在這樣一個層面上來看，是照亮韓半島和平與未來的信號彈。



朝鮮之所以對美國總統國家安全事務助理博爾頓以及美國國務卿蓬佩奧持批判的態度，是因為朝鮮認為，第一，很大程度上源於博爾頓的思維方式，他是典型的美國新保守主義者(Neocons: neo-conservatives)，所以朝鮮起了過敏性的反應；第二，蓬佩奧解決問題的傾向，過於偏向政治，即與其說是解決美朝間的問題，不如說是表明政治立場，並展示美國政治走向的未來。他過分在意美國的政客、專家以及媒體。這都是反倒忽略了特朗普總統關於無核化以及有關建立和平關係的首腦會議的意圖。因此朝鮮希望博爾頓和蓬佩奧能夠“察言觀色”，並慎重考慮言行，而並不是像外界所說那樣“不替換實務組就不談判”。這次會談，美國將保留蓬佩奧和畢根，相反，朝鮮將會有變化。可能李容浩和崔善姬第一副相全權負責，外務省局長級別的人物將作為畢根的搭檔。



梁茂進表示，我們可以看到，在記者會上特朗普反覆提及了“概括性的協議”這一詞。所以，今後對於這部分，美朝之間將會有爭論。在概括性協議這一部分，最具爭議性的就是“無核化的範疇”。即朝鮮將無核化的範疇定格在核設施、核物質、核武器、核科學家、導彈這五個要素。而美國視這五個要素為基本，在此基礎上增加了短程彈道導彈和生物化學武器。嚴格來講，短程彈道導彈和生物化學武器屬於大規模殺傷性武器，它只能是聯合國安理會解除制裁的條件，而不屬於無核化的範疇。美國如果將“解除對朝制裁的條件”與“無核化措施的範疇”區分的話，韓半島無核化的相關問題將不是什麼太難的問題。



對於美韓之間協調的關於無核化的範疇，事實上韓國希望作為“概括性協議”的內容，美國能夠將重點放在“無核化”上，並以“(美國的)概括性協議”過於概括為由說服美國。所以，從韓國的立場上來看，希望在美國提及的無核化的範疇中將短程彈道導彈和生物化學武器除外，或是留到之後。在初級階段只將“五大要素”作為無核化的範疇的話，朝鮮是可以接受的，而且這一概括性的協商完全有可能階段性地進行。



畢根代表以自己的方式表明了合理且游刃有餘的立場，因此在美國國內，其地位還是比較孤立的。特朗普雖然委以重任，但其職位身份上向總統直接報告並接受指示的位置還是不夠，所以至今為止還在進行孤獨的協商。但以此次美朝會談為契機，特朗普總統認可了畢根的專門性，我想其行動的範圍會越來越大，但局限性還是有的。所以，美朝間的對話速度以及範圍完全取決於如何打破這種局限。



梁茂進最後表示，這次美朝首腦間的會晤，從歡談的時間來看，可以說具有“會談”的性質，但沒有發表聲明，也沒有實務會談，從整體來看，即使進行了將近一個小時的對話，也不過是“歡談”的水平。如果在接下來的2到3周之內，實務會談取得進展的話，那麼在9月或者10月有可能會舉行第三次首腦會談。但是會談在華盛頓舉行的可能性還是比較小的。至今為止，美國的輿論、議會、專家、媒體還不具備接納金正恩的信賴性，所以截止到第三次首腦會談，在美國舉行的可能性是微乎其微的。雖然不知道下一次首腦會議是在平壤，還是在板門店，或是在亞洲的第三國，總之在美國舉行的可能性是非常小的。



（後援記者：郭至君）