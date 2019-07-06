中評現場：柯文哲一口答應台商要求“沒問題”

柯文哲与昆山市台协会会长、六丰机械总经理宗绪惠握手（中評社 張爽攝） 中評社上海7月6日電（記者 張爽）台北市長柯文哲昨天中午乘車抵達江蘇省昆山市台商協會，與台商代表座談。台商向柯文哲介紹了他們在大陸興業的情況，對於台商提出的希望昆山市的學校能跟台北進行學生交換的建議，柯文哲當場應允“沒問題，馬上可以答應”。



昨天是柯文哲本次行程的最後一天，依然安排地十分紧凑，一大早就驅車前往台商聚集的江蘇省昆山市。柯文哲在昆山走訪了華東台商子女學校、台商所建的媽祖廟、台商醫院等，他在座談中分享了參訪的感受，表示會把台北教育局的所有資源都跟昆山台商子女學校做一個鏈接，“我們台北雙語教育的教材出來之後先給昆山的台商子女學校。”在談到台商籌資六億元興建的媽祖廟——慧聚寺時，柯文哲伸出了大拇指，“我們去看了媽祖廟，表示說大家在這裡賺錢不少，蓋那麼大的廟，替大家感到高興。”



昆山市台協會會長、六豐機械總經理宗緒惠表示，市長說在大陸的台商應該很賺，賺錢是一回事，但是我們精神上也需要一個寄托。希望台灣的縣市長多來關心在大陸的台商，多來了解大陸政府為台商所做的事情，（大陸政府）不是關心，而是某種程度上幫助台商在做事情。台灣不僅要看到大陸的快速發展，還要看到大陸在經濟方面怎麼在做，我們台灣人能不能做到。我們只是期盼台灣能多了解多關心台商的發展，這三年來我們一直在提，但是看不到（台灣的關心）。



宗緒惠說，他們最近對台灣的政治環境也感到非常憂心，我們是不是要有改變。“柯市長是頂端的醫學專家，對台灣也要整頓一下，對台灣是什麼情況要有一個判斷。”



昆山市台協會輔導會長、大震鍋爐董事長李寬信對柯文哲關心台商表示感謝，他說，台商在全世界各地都很辛苦，但是我們的稅也是回去繳在台灣的。主政者應該多關心台商，我們也是在為台灣經濟做貢獻。

