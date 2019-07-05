蔡批柯雙城言論　強調兩岸是“中央”職權

蔡英文上午在桃園八德回應柯文哲在上海雙城論壇的言論。（中評社） 中評社桃園7月5日電（記者 黃文杰）針對無黨籍台北市長柯文哲在上海提到雙城論壇是兩岸唯一的正式溝通平台，蔡英文上午在桃園受訪表示，兩岸事務是“中央”的職權，涉及政治或公權力的事務必須要經過“中央”授權，“中央”唯一的授權機構就是海基會，市長可以城市交流，但是在“中央”主管業務範圍，還是由“中央”來做決策。



蔡英文上午前往位於桃園八德區捷運綠線G04站與捷運三鶯線延伸八德段LB14站的共構站預定地視察，會後接受媒體採訪，做了以上表示。



上午蔡英文到桃園八德視察，包括“交通部長”林佳龍、國民黨新北市長侯友宜、民進黨桃園市長鄭文燦都到場，蔡英文也在視察後舉行“每日一問”記者會。



媒體問，蔡英文最近聲量有上揚，也即將出訪加勒比海四“友邦”，最近也接受外交記者的訪問，未來選戰主軸就是主打“外交”？



蔡英文表示，外交是“總統”最重要的工作之一，每年都有兩次出訪來鞏固“邦交國”，這幾年來，“邦交國”在國際場合都替台灣發聲，讓台灣的聲音可以在世界上讓所有人聽到，邦交對我們來講非常重要，沒有例外，下半年也必須出訪鞏固邦誼，看還有哪些合作計劃在互惠互利基礎上，進行更多、有利雙邊關係合作計劃。



被問到美國對台軍售，包括M1A1戰車、F16V戰機進展，美方是否已經同意？



蔡英文表示，關於軍購，美國政府正在進行考量，總共有兩個項目，一個是M1A1，還有一些飛彈採購，另外一個是F16V先進飛機採購，這兩項軍購案，現在都在美國政府行政部門作業，會在適當時候通知“國會”，我們也希望說，這兩項重要軍購都能按照期程來完成，到目前為止看到都是按照正常程序進行這兩項採購案。



媒體追問，柯文哲這次到上海參加雙城論壇，提到這個平台（雙城論壇）是兩岸唯一的正式溝通平台，國台辦主任劉結一也提到，跟新黨主席郁慕明、國民黨前主席洪秀柱都已經在溝通統一的進程？



蔡英文說，兩岸事務是“中央”的職權，涉及政治或公權力的事務，必須要經過“中央”授權，“中央”唯一的授權機構就是我們的海基會，市長（柯文哲）可以進行城市交流，但是在“中央”主管業務範圍還是由“中央”來做決策，再講一遍，現在可以就公權力行使兩岸的協商，或者溝通，或者是作其他方面處理的唯一機構還是海基會。



媒體繼續追問，有關國台辦主任提到，與郁慕明跟洪秀柱都已經在溝通統一進程的看法？



蔡英文重申，這是“中央”的職權，“中央政府”會以現有的機制來進行各項兩岸事務的處理跟決策的做成。