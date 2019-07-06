中評關注：鄭文燦把握機會為蔡創造利多

鄭文燦見到朱立倫，對於台北捷運三鶯線延伸到桃園八德交換意見。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園7月6日電（記者 黃文杰）蔡英文5日由“交通部長”林佳龍陪同，到桃園八德視察台北捷運三鶯延伸八德段LB14站與捷運綠線G04共構站，包括民進黨桃園市長鄭文燦、中國國民黨新北市長候友宜等地方人士到場，這也是蔡五天內第二次來桃園，而且連續好幾週，都是這樣行程。



長榮空服員罷工第16天，空服員清晨開始扛著“大螃蟹”道具，徒步北上到“總統府”見蔡英文，結果蔡上午人就在桃園八德，外界笑說“府在桃園不在台北”。



蔡英文每次來桃園，鄭文燦都會陪同，即將在7月6日深夜啟程赴美的鄭文燦，趕在訪美之前，盡量完成手上市政工作，5日忙著與藍綠政治人物交手，甚至“一打三”。



鄭文燦光上午短短三小時，先與爭取國民黨2020初選提名的前主席朱立倫“交手過招”。



鄭文燦也與昔日桃園市長選舉的對手、國民黨“立委”吳志揚“拼棒球”。



焦點在於，中華職棒的Lamigo桃猿隊傳出易主。桃猿隊是在吳志揚在桃園縣長任內引進，鄭文燦讓Lamigo城市印象發揚光大，成為桃園的驕傲，但台灣職棒冠軍的隊伍，還是照樣賠錢，被迫要找買家，對於身為桃園市長鄭文燦以及身為中華職棒會長吳志揚都頭痛，對球迷無法交代，“面子掛不住”。



緊接鄭文燦又跑去桃園八德，陪蔡英文看台北捷運延伸到桃園八德。鄭在這場合也與國民黨新北市長侯友宜，民進黨中生代“交通部長”林佳龍同台把握機會創造建設利多，替執政的蔡英文連任來加分。



在出席桃園市府地下大禮堂舉行的吳鴻麟紀念獎學金，五位歷屆桃園縣（市）長排排坐，其中國民黨前主席吳伯雄、“立委”吳志揚寫下“父子檔”縣長政壇佳話，國民黨朱立倫成功連任兩屆桃園縣長。外界都在看鄭文燦的“下一步”。