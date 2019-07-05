遭郭董指控動土約不到人　韓國瑜還原真相

韓國瑜視察下水道淤塞情形後受訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月5日電（記者 蔣繼平）中國國民黨初選民調前夕，選情白熱化。前鴻海董事長郭台銘今天來到高雄岡山進行座談會，跟地主高雄市長韓國瑜雖然沒有碰頭，但兩人在媒體上你來我往，氣氛更加緊繃。針對郭台銘說約不到韓國瑜參加動土，韓國瑜則特別還原真相，郭提7月7日，但那天大家一定都很忙，雙方也都同意改時間。韓說，身為市長歡迎企業招商引資，一定會配合郭董時間。



國民黨初選民調8日到14日進行，15日公布結果，競爭白熱化。前鴻海董事長郭台銘今天在高雄舉辦座談會時表示，韓國瑜不太待在高雄，他要設在高雄的高速運算中心本來打算7月7日動土，要邀韓國瑜參加，但聯絡不到韓。



韓國瑜下午到三民區同盟路與自立路口視察下水道淤塞情形，他視察後受訪被記者問到動土這件事情時，韓突然有點嚴肅表示，“讓我還原真相好不好”，任何企業家到高雄投資，高雄市非常歡迎，只要市長本身能排得出時間，他一定是很樂意動土，這沒問題，事實上也參與過好幾次了。



韓國瑜特別“還原”當時的對話情況，韓表示“郭董提了7月7日，我就說當天你也一定很忙，我也可能有事情，你要不要考量？郭說對，那天有事情，郭就說要改另外一個時間，我說好沒有問題。”



韓國瑜又再次重申，如果說要來高雄投資，只要時間OK，身為市長重視招商引資，一定會配合郭董時間，這個沒有問題。



至於郭台銘在演講時又老調重談“賣菜不會賺錢，大數據才賺錢”，韓國瑜表示，科技業有科技業的經濟規模跟利益，農漁民庶民經濟有經濟上的需要，都應該一視同仁，拚經濟不是拚科技，產業經濟、庶民經濟兩者都一樣重要。



郭台銘提到將來當選後安排“行政院副院長”在高雄上班，幫助韓當市長這部分，韓國瑜則輕鬆地說，希望未來不管誰在中央，都能愛我們高雄，南方城市生命力跟經濟沒有衝起來，所有南部人都無法接受，不管誰當選都要重視南台灣。



媒體關切，郭台銘今天來高雄座談似乎也展現拔樁能力，您怎麼看？韓國瑜則笑答“不會啊，完全尊重，我旁邊也有民意代表啊！”引起現場一片笑聲。韓國瑜說，不管誰來高雄都歡迎，而他就是把市政優先做好，這是最重要的。