柯文哲劉結一談交流　破天荒直播看個夠

劉結一與柯文哲會面。（中評社 洪德諭攝） 中評社上海7月5日電（記者 鄭羿菲、洪德諭）無黨籍台北市長柯文哲5日下午5點半與大陸國台辦主任劉結一會面，破天荒直播，雖斷斷續續，但近30分鐘，在柯文哲的粉絲專頁吸引大量瀏覽與留言，不少支持者為柯加油打氣，稱讚柯勇敢。柯、劉兩人都穿著輕便襯衫，大談城市交流。柯文哲細數有200萬台灣人在大陸經商、就學等，感謝大陸的照顧，還幽默提到他現在每天7點半開會，昨天參觀洋山港之後，大為讚嘆，發現應該要改成7點開會了。



劉結一則提到，他看過柯市長寫的《光榮城市》這本書，裡面寫到團隊使命替市民服務，這和他們為人民服務的理念一致，雙城論壇也是這樣的理念，城市交流密切，合作提升，給大家帶來好處也越來越多。



劉結一指出，兩岸同胞之間交流密切，合作提升，領域寬，去年兩岸貿易達到2216億美元額度。創造歷史新高，兩岸人民往來也是新高，表現出兩岸是一家人親旺親好、守望相助，一家人要幫一家，深深的感情，兩岸交流合作，一定會匯聚成越來越大的洪流，兩岸同胞共同利益，兩岸關係走近、走實、走好。



柯文哲致詞時首先提到，謝謝劉主任特別從北京趕來，謝謝上海的幫忙，辛苦安排各種活動，看了很多。我們在昆山看了台商學校、台資醫院、台灣人出錢蓋的媽祖廟，實在規模宏大。後來才知道昆山小小的，竟有5千家以上台資企業，大概住了10萬台灣人，不得了。住在大陸的台灣人有200萬，長三角佔70萬，昆山有10萬。而在台陸配有38萬人，去年大陸旅客有270萬人次，兩邊關係相當密切。



柯文哲說，他的態度是這樣，也許政治上有隔閡，不過交流總是好的，交流有善意，五個互相，沒真正解決問題，也增加信任。現階段，他的想法還是從沒有爭議的部分做起，感謝對台商的照顧，在這個地方討生活也不容易，我去昆山看媽祖廟，說廟蓋這麼大，大家應該很賺錢，台商沒回答，但笑得很開心，大概就是這樣吧，大家繼續努力。



劉結一指出，熱烈歡迎柯市長和台北朋友們，祝賀雙城論壇走過十年歷程，在很多方面，包括經濟、教育、文化、醫療方面達成30多項協議、合作方面的安排。這次他知道雙城論壇取得新的共識，智慧城市、青年創業 台北上海開闢新的合作，將給兩個城市市民帶來更多發展機會與福祉，



劉結一也提到，習近平在“告台灣同胞書40周年” 講話為兩岸關係發展指明方向，很高興看到兩岸關係繼續沿著方向向前邁進，繼續本著為廣大台胞辦實事，造福台灣同胞，推進兩岸交流、合作、發展更多更好機遇，兩岸分享民族偉大榮光、民族榮譽感。