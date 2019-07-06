中評現場：劉結一晤柯文哲　同提兩岸一家親

劉結一先入場等候柯文哲（中評社 張爽攝） 中評社上海7月6日電（記者 張爽）中共中央台辦、國務院台辦主任劉結一5日在上海會見了前來出席“上海－台北城市論壇”並參訪的台北市長柯文哲一行。兩人在會見中都提及應秉持“兩岸一家親”理念，加強兩岸的交流合作。



5日下午5時30分許，劉結一首先步入上海西郊賓館會見廳等候柯文哲，並向在場的媒體記者致意。柯文哲進入會見廳後，兩人握手並互致問候，應現場媒體的要求，兩人轉身看向各個方向。劉結一與隨團市議員握手。



會談開始後，劉結一先發言，他面帶微笑，頻頻看向柯文哲及台北市參訪團。劉結一表示，兩岸同胞是命運共同體，理應秉持“兩岸一家親”理念，積極推進兩岸交流合作，持續深化兩岸融合發展。我們踐行以人民為中心的發展思想，全心全意為台灣同胞謀福祉。習近平總書記在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上的重要講話為兩岸關係指明了前進方向，兩岸同胞要團結起來，推動兩岸關係走近走實走好，堅決反對“台獨”分裂，共同維護台海和平穩定，共創中華民族偉大復興的美好未來。



柯文哲表示，台灣與大陸同文同種，應秉持“兩岸一家親”理念，加強交流合作，共同推動兩岸關係和平發展，造福兩岸民眾。



本次“劉柯會”在上海西郊賓館登場。西郊賓館是上海最大的五星級花園別墅式國賓館，環境優美，布置雅致，曾經接待多位國內外政要名人。2017年柯文哲來上海出席雙城論壇時，與時任國台辦主任張志軍在上海虹橋迎賓館見面。