中評現場：習近平會見孟加拉國總理

國家主席習近平5日在釣魚台國賓館會見孟加拉國總理哈西娜。（中評社 林艶攝） 蘭花（中評社 林艶攝） 中評社北京7月6日電（記者 林艷）國家主席習近平5日在釣魚台國賓館會見孟加拉國總理哈西娜。習近平表示，中方讚賞孟方在涉及中國核心利益問題上給予中方寶貴支持。哈西娜表示，孟加拉國珍視由兩國老一代領導人締造的孟中友好關係，堅定支持一個中國政策。



孟加拉國總理是孟加拉人民共和國政府首腦，由國民議會多數黨領袖出任。現任總理哈西娜自1996年以來，已是第四度擔任總理。她1947年9月28日出生於達卡，是孟開國總統穆吉布·拉赫曼的長女。1973年畢業於達卡大學，獲文學學士學位。哈西娜對華很友好，曾多次訪華。1993年和2003年以人民聯盟主席身份訪華。1996年、2010年和2014年以總理身份對華進行正式訪問。2015年9月，習近平主席在紐約出席聯合國成立70周年系列峰會期間會見哈西娜。



哈西娜此次訪華是應國務院總理李克強邀請，對中國進行正式訪問並出席在大連舉行的第十三屆夏季達沃斯論壇。7月4日，李克強在人民大會堂為其舉行了隆重的歡迎儀式。昨天下午，習近平特別在釣魚台國賓館會見了哈西娜，雙方親切握手之後，一同步入會見廳舉行了會談。

