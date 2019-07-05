中評鏡頭：韓國瑜親自進入下水道箱涵

韓國瑜進入下水道箱涵視察清淤情況。（照片：高雄市政府提供） 中評社高雄7月5日電（記者 蔣繼平）最近全台都有明顯雨勢，但數波強降雨後高雄並未傳出淹水災情，中國國民黨高雄市長韓國瑜今天也穿上青蛙裝及安全帽，視察三民區一處下水道箱涵清淤情況，也發現淤積有50公分深。韓國瑜表示，市府團隊上任半年來不斷努力進行雨水下水道清淤，近期數波降雨高雄都沒淹水，清淤工作也會持續進行。



由於國民黨初選民調8日至14日進行，民調前夕，韓國瑜也積極保持做好市政，並趁機揭開民進黨執政時期的暗瘡，並展現新執政團隊上任後的施政成果，增加市長形象及認同度。



韓國瑜下午到三民區同盟二路與自立一路口視察下水道，並聽取水利局簡報說明，並立刻換上安全裝備進入下水道箱涵視察。韓國瑜大方在現場換裝，在工作人員協助下穿起青蛙裝，媒體也趁機捕捉難得的這場“換裝秀”。



韓國瑜走到下水道入口後，聽取安全規定後透過吊掛的方式防止墜落，並小心緩慢爬下3公尺高的梯子，立刻鑽進下水道內進行視察。由於下水道空間狹小，無法容量太多人，因此僅協調由市府人員進入拍攝。



韓國瑜視察約10分鐘後，立刻爬出下水道，並對著媒體述說心得“在裡面看到土石、淤泥、樹枝、落葉、垃圾，及一些無法想像的雜物如鋼筋，實在有太多垃圾阻塞太嚴重，這一條下水道一定要在20天內清除完畢。”



韓國瑜表示，“下水道淹水50公分，但淤塞就有40公分，200公分正常吃水位，一般情況就達將近100公分，難怪下大雨就會淹水。”韓強調，所以高雄市水患問題必須對症下藥，治標也要治本，積極改善68處淹水位置並清淤。