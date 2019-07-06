中央委員提案不分區同意權　卡吳敦義？

許長輝在2018年8月國民黨全代會中曾提案爭取修改不分區“立委”提名通過辦法。（中評社資料照） 中評社台北7月6日電（記者 倪鴻祥）中國國民黨布局2020不分區“立委”提名，中央委員、台灣機械業產業工會聯合會理事長許長輝發起連署，要求在7月28日全黨代表大會修改不分區“立委”提名辦法，將現行“不同意權”審核，改行使“同意權”審核。由於黨內傳出有人建議黨主席吳敦義名列不分區第一名，許長輝之舉引發外界揣測是否意在“卡吳”。



黨中央暫訂8、9月著手不分區“立委”提名作業，依黨內現行不分區“立委”提名辦法，黨主席提出34席不分區“立委”提名名單，如經中央委員會全體會議出席人二分之一以上不同意者，取消其提名。



本屆中央委員有215人，若全數都出席中央委員會議，不同意票要達108票，被提名人才會被刷掉，但由於是勾“不同意”票，因此過去幾乎沒有被刷掉的前例。



許長輝是連任5屆資深中央委員，過去經常挑戰當權派，曾當馬英九的面反對“總統”兼黨主席案，4年前朱立倫提名不分區“立委”名單，許長輝也反對中央委員行使“不同意權”審核，主張行使“同意權”審核，但未獲黨中央同意。



去年8月全代會開會，許長輝再次提案並上台發言，要求修改不分區“立委”提名辦法，他當時怒斥王金平名列2016年不分區第一名，是導致2016年喪失眷村票的主因，但該項提案只交中央委員會研處。



據指出，許長輝月前再度反應，未獲黨中央處理，因此決定再度發起連署提案，要求中央委員、黨代表可以在7月7日“反鐵籠公投凱道大會師”抗議活動上，直接將“連署條”交給他，或者郵寄到台中市西屯區許長輝家裡，連同提案人、6位黨代表或中央委員連署、總共7人連署即可成案，在7月28日全代會上提出要求處理。此次正值“挺吳”、“反吳”兩派互相較勁，因此許長輝之舉引發黨內揣測。

