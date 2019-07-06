中評觀察：劉結一給足面子　柯文哲收放自如

柯文哲與劉結一會面。（中評社 洪德諭攝） 中評社上海7月6日電（記者 洪德諭）大陸國台辦主任劉結一5日下午會見抵上海出席雙城論壇的無黨籍台北市長柯文哲，劉結一提到他看過柯文哲的書《光榮城市》，也提到兩岸是一家人呼應柯所提的兩岸一家親。柯文哲顯得收放自如，與劉握手時還脫口說“Nice meet you”，發言不時以手勢輔助。



這場會面，媒體下午4點30分左右就抵達會場等候。會面劉結一先進場等候，柯隨後1、2分鐘後進場，快速地與劉結一握手3秒，還俏皮地說“Nice meet you”心情似乎相當輕鬆。由於部分媒體沒捕捉到握手畫面，兩人又再次握手才開始會談。



會談階段，柯文哲與劉結一分別講了4分多鐘與3分多鐘。首先由劉結一發言，發言時劉結一緊盯著柯文哲，還提到他看過柯文哲寫的《光榮城市》這本書，內容提到柯團隊的使命是替是市民服務，和我們為人民服務的理念一致，引起柯“喔”了一聲，顯現對於柯文哲的重視。



談到兩岸關係，劉結一提到，兩岸是一家人親望親好、守望相助，一家人要幫助一家人，兩岸交流合作一定會匯聚成越來越大的洪流，對大陸方的立場，以淡淡的方式帶過，僅提到習近平在“告台灣同胞書40周年”發表的談話，為台灣的兩岸關係發展指明方向。過程中柯文哲雖未直視劉結一，但似不斷地思索細嚼劉結一的談話。



接著換柯文哲短講，他首先發表這幾天在上海的心得，如台灣人出錢蓋的媽祖廟實在規模宏大，昆山小小的，台灣在大陸投資九分之一在昆山，大概住了10萬台灣人，顯現兩岸關係密切，不時還以手勢輔助相當活潑。



兩岸關係上，柯文哲並未有更進一步的說法，提到政治上也許有隔閡，不過交流總是好的，交流就有善意，現階段從沒有爭議的部分做起，也提到“五個互相”。