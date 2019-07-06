第三屆長城創業營暨北京投資媒合專場舉行

2019第三屆長城創業營啟動（中評社 李娜攝） 中評社北京7月6日電（記者 李娜）2019第三屆長城創業營暨北京投資媒合專場於7月5日在台灣會館順利舉辦。北京市台灣同胞聯誼會黨組書記王蘭棟、會長高峰，中華創業育成協會理事長許文川，北京遠見育成科技孵化器有限公司董事長陳冠融等數十位領導和嘉賓參加了啟動儀式並一同按下第三屆長城創業營啟動按鈕。



北京市台聯會長高峰在致辭中表示，兩岸同根同源，血脈相連，過去七十年的時空的隔閡，不能阻斷兩岸同胞的交流和融合。長城創業營之所以取名為長城，是因為萬里長城是中華民族五千年最重要的文化標識，其中”不到長城非好漢”的精神，核心是執著堅定、不畏艱難、敢於創新、敢於勝利，而這些正是成功創業者必備的創業精神。他期待台灣的創業項目，能夠通過此次的創業營汲取北京創新創業的豐沛養分，為創業之路奠定堅實的基礎。



中華創業育成協會理事長許文川表示，對於北京在創新創業中的日新月異有深刻感受，尤其是海淀中關村，已成為全世界的創新之地，絲毫不遜於矽穀。他期待台灣創業項目能具備“大局觀、未來觀、世界觀”，把自己完全放空，海綿式的充分吸收別人的優點，逐步邁向成功。



本次活動吸引到二十所台灣高校參與其中，包括有台灣大同大學、銘傳大學、靜宜大學、淡江大學、中華大學、義守大學、海洋大學、東海大學、醒吾科技大學、美和科技大學等等。美和科技大學吳裕仁副校長在現場表示，“大陸在近三十年來成長的速度令人驚羨。希望通過此次活動，讓更多的台灣優秀創業者親身體驗創新的力量。”



作為主辦方，北京遠見育成科技孵化器董事長陳冠融表示，大陸尤其是北京，發展速度夠快、對於創新夠包容、市場規模夠大，十分適合做為創新的實驗舞台。舉辦創業營的主要目的是協助台灣創業項目有效對接北京的人才、技術、資金、市場與政策，讓台灣青年來京創業，在享受政策支持同時，還可以充分利用北京極具優勢的智力和科技創新資源。



當天下午，來自京台兩地的10支優質創新創業項目在台灣會館展開路演，引得專業投資人頻頻稱讚。參與此次路演的10支創新創業項目，是在北京市台聯的支持下，由京台青年創新創業大賽組委會精選而出。活動邀請了多位專業投資人對項目進行指導和投資評估，希望能借由這個平台，幫助更多台灣年輕人立足大陸、面向世界，實現優勢互補，同時也將大陸創新創業的氛圍引入台灣。

