中評關注：柯文哲展現處理兩岸議題手腕

柯文哲（左）、劉結一（右）。（台北市政府提供） 中評社台北7月6日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲以善於網路操作聞名，沒想到更令人意外的是5日下午與大陸國台辦主任劉結一會面開直播，不僅把“透明公開”的精神從台灣帶到上海，也是台灣政治人物與國台辦主任會面直播的首例。柯文哲上海—台北雙城論壇之行，似乎獲得了中國大陸最大的善意，也讓藍綠陣營看到柯文哲處理兩岸議題的手腕與能力。



仔細觀察，其實國台辦對柯釋出的善意也不僅限於讓柯文哲直播“柯劉會”，2017年柯文哲與時任國台辦主任張志軍會面時，張志軍提及“兩岸交流的熱絡要在九二共識之下，兩岸一家人、一家親，家和萬事興”，而柯文哲則照劇本演出，仍維持一慣保守回應“五個互相”，並強調“互相諒解很重要”。



5日的柯劉會上，劉結一的致詞並未提及在台灣相當敏感的九二共識、一國兩制，反倒是提到“兩岸同是一家人”，“一家人要幫一家人”。而柯文哲也未提及“兩岸一家親”等政治性語言，顯見柯、劉雙方有一定的默契。



3月底中國國民黨高雄市長韓國瑜與劉結一會面時，劉結一表達，“我們會團結廣大台灣同胞共同堅持九二共識，反對“台獨”，走進、走實、走好，持續向前邁進”，而韓國瑜也回應“強烈支持九二共識，這是海峽兩岸交往的定海神針”。對照之下，大陸對柯文哲顯有“另一套”標準。