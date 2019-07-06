社評：這份答卷助柯文哲潛進兩岸深水區

劉結一５日下午在上海西郊賓館會見柯文哲。 中評社台北7月6日電（評論員 林淑玲）在蔡政府強大的抗中氛圍下，可能參選2020的無黨籍台北市長柯文哲赴上海出席雙城論壇，會晤國台辦主任劉結一。柯小心翼翼處理兩岸論述，在驚濤駭浪中潛進深水區，蔡英文2016就職演說“未完成的答卷”竟成為柯P通關助力，反應台灣政治的微妙。



蔡英文2016年520就職演說，被視為紅綠關係敲門磚，蔡強調“中華民國憲法”、兩岸人民關係條例、尊重1992年兩岸兩會會談歷史事實、珍惜與維護雙方交流協商所累積形成的現狀與成果等。當時有部分學者認為，蔡的說法其實已有“一中元素”，與她未說出口的九二共識僅一步之遙，但因國共長期缺乏互信，蔡事後也拒再進一步表態，關係僵住後，冰封3年。雙方打壞關係後，蔡的兩岸政策後來就偏離2016就職演說愈來愈遠，從有“一中元素”到往分裂的方向大步前進。



這次的台北、上海雙城論壇可觀察到，蔡英文這份3年前的就職演說、“未完成的兩岸答卷”，竟被用來協助柯文哲闖關！



柯文哲上任後，提出兩岸一家親和五個互相（互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解）順利接手國民黨前市長郝龍斌啟動的上海台北雙城論壇，過程中綠營質疑不斷，獨派極為不滿，柯並未退縮但也沒有再前進。這次到上海，柯除了重申兩岸一家親和五個互相，最受矚目的是，他又拋出兩岸新說法“尊重過去已簽訂的協議和互動的歷史，在既有的政治基礎上，繼續推動兩岸和平發展”。對比之下，竟與蔡英文2016就職演說有著極高的相似度



蔡英文3年前就職演說提到，“1992年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商，達成若干的共同認知與諒解，我尊重這個歷史事實。”“1992年兩岸兩會會談的歷史事實與求同存異的共同認知，這是歷史事實”。柯文哲在雙城論壇開幕式提到，“尊重過去已簽訂的協議和互動的歷史。”



蔡英文就職演說提到“20多年來雙方交流、協商所累積形成的現狀與成果，兩岸都應該共同珍惜與維護，並在這個既有的事實與政治基礎上，持續推動兩岸關係和平穩定發展。”柯文哲在雙城論壇說“在既有的政治基礎上，繼續推動兩岸和平發展。”



柯文哲上海雙城的兩岸談話，兩岸一家親和五個互相是舊的，新增內容有如蔡英文就職演說兩岸篇的縮小版，令人拍案叫絕。柯這招這讓蔡政府除了一些支支節節的刁難，也沒辦法挑他毛病，再拿紅帽子砸他。綠營若要K他，也要想想這不就是蔡英文說過的那套。



更值得注意的是，柯文哲的招牌說法“兩岸一家親和五個互相”是較情感面的，不涉政治，城市交流OK，他若要更上一層樓就無法不往深水區移動，面對兩岸政治定位的問題。之前也有部分學者分析，柯若要選2020，光是兩岸一家親是不夠的。他這次提到“尊重過去已簽訂的協議和互動的歷史”、“在既有的政治基礎上，繼續推動兩岸和平發展”，雖以模糊方式處理兩岸定位，卻已觸及兩岸深水區。如果蔡英文就職演說被解讀有“一中元素”、只差沒有“九二共識”四個字，柯文哲也提前拋出了他應對目前兩岸定位的看法，讓他的兩岸論述超脫情感面的兩岸一家親，更向前一大步。



柯文哲極可能投入2020大選，他不願過早表態，除了要減少砲火的攻擊時間，也是希望不要影響到雙城論壇的上海行。柯在民進黨府院黨傾全力投入抗中的氛圍中，堅持兩岸城市交流不能停，也與大陸國台辦主任劉結一見面，突顯他的理念、一致性，和勇於面對兩岸難題的勇氣。劉結一昨天會見柯文哲時，沒有提到一國兩制、九二共識，表達了善意，也代表柯此行新提的兩岸論述，初步已過了大陸官方的關，為柯接下來若要宣布參選2020打下了良好的基礎。



蔡英文的答卷過不了關，柯文哲類似的內容為何能通關？這是一個值得深思的問題。這除了大陸與台灣藍綠白政黨有不同的互動，台灣政治文化常有言行不一、初一十五不一樣的問題，蔡的2016答卷看似有“一中元素”，轉個身又變“一中一台”。柯拿蔡的答卷，就答卷內容是OK的，但兩岸關係不能只看一份答卷、一次談話，接下來也是要看柯能否持續保持對兩岸交流的善意，才能進一步定調紅白關係。







