日政府陸基神盾部署進展無望　候選地反抗加劇

中評社香港7月5日電／圍繞陸上部署型導彈攔截系統“陸基神盾系統”，對於日本防衛省力爭實現的部署於秋田、山口兩縣事宜，當地的反抗日益加劇。共同社分析指出，鑑於該省的調查出現失誤，防衛相岩屋毅向山口縣進行的道歉也“無濟於事”，事態日趨陷入泥潭。以巨額資金購置陸基神盾的目的還在於轉移美國特朗普政府關於對日貿易赤字的不滿，此事不可能中止。防衛省打算徹底推進計劃，但前景不被看好。



▽不信任感



山口縣知事村岡嗣政與岩屋3日舉行會談。村岡在岩屋道歉後嚴厲地提出“當地有許多不安和擔憂，希望（你們）以準確的數據進行細緻說明”。防衛省高官道出苦衷稱“挽回信譽的路途遙遠”。



防衛省在山口縣將陸上自衛隊Mutsumi演習場（萩市、阿武町）定為部署候選地。住在附近的76歲女農戶指責道：“無法認為防衛省貼近居民。”另一位反對派居民也冷淡地說：“今天岩屋的訪問也是面向部署製造托辭。”



另一個部署候選地陸自新屋演習場（秋田市）所在的秋田縣也不信任感加劇。據悉縣知事佐竹敬久最近向周圍人吐露不滿稱“如果接下來出什麼問題，（部署於秋田的計劃）就完了”。在6月27日的記者會上，佐竹就防衛省的調查失誤指責稱“感覺秋田被瞧不起，好像認為是貧困縣所以應該可以”。該縣能代市議會也通過了要求撤回部署計劃的請願書。



反對派居民團體“陸基神盾不安網絡･秋田”成員石戶谷雅子（69歲）強調：“不安的想法山口縣民應該也是一樣的。今後想攜起手來行動。”



▽未知數



另一方面，防衛省對當地反抗不見平息的現狀找不到對策。



該省有著必須實現陸基神盾引進的緣由，已與美方簽訂作為主體購置費的一部分支付約1399億日元（約合人民幣89億元）的合同。對於“爆買”（自民黨消息人士語）美國產防衛裝備品，政府消息人士透露“這是安倍政府政策的一環，不能後退”。



另一方面，實際情況是也難以讓部署於秋田、山口兩縣的計劃落空。這是因為若候選地選定工作回到原點，就可能來不及達成2025年前後開始運用的目標。



防衛省拘泥於此的理由不僅限於上述因素。除了設想的朝鮮彈道導彈相關應對外，還考慮到要“對持有巡航導彈等的中國提高威懾力”（高官語）。



防衛省打算為了平息事態重新實施調查，最快在7月參院選舉之後向當地再次進行說明。政府相關人士表示：“能否以此為當地所接受仍是未知數。”