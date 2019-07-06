汪毅夫：台灣調查委員會

汪毅夫（來源：網絡資料圖） 中評社北京7月6日電（作者 汪毅夫）如果要就台灣研究做學術史的回顧，我們該從何說起？在我看來，台灣研究從來是以問題為導向、跟著問題走的。當收複台灣的工作在即、當解放台灣的戰鬥準備在進行、當祖國和平統一的路線圖在我們的面前，台灣研究就會即刻成為熱點、就會驟然升溫、就會持續加熱。



我今天要談的是第一個時間節點上的一個情況：台灣調查委員會為收複台灣而做的台灣研究。



1943年12月，《開羅宣言》正式公布，中國政府收複台灣的準備工作進入實質性階段。1944年3月，蔣介石命令組建台灣調查委員會，委派陳儀主其事；同年6月2日，電令台灣調查委員會“多多羅致台灣同志，並派有關黨政機關負責人參加”，以共擔“台灣設省”的“調查與籌備之責”。



1944年4月17日，台灣調查委員會在重慶建立，陳儀出任主任委員。台灣調查委員會的工作步驟包括：1.羅致人才。1944年6月6日至7月3日，先後委任或聘任“台灣同志”林忠、李友邦、李萬居、謝南光、謝掙強為專任或兼任委員；其後，又聘任了連震東、林嘯鯤、游彌堅、劉啟光、宋斐如、丘念台等“台灣同志”；2.收集資料。台灣調查委員會全員出動，全方位收集台灣資料，主任委員也不稍怠。1944年5月27日，陳儀在給李友邦的複函裡特地說了：“貴處若有新得台灣問題之資料，不論英、日文或譯稿，並祈源源惠（寄），尤所企盼”；3.聽取意見。1944年7月21日，台灣調查委員會召集“在渝台灣同志，討論關於台灣各項問題”，參會的“台灣同志”包括黃朝琴、謝南光、李純青、陳華西、謝扎強、柯台山、許顯躍、游彌堅、李祝三、連震東、曾溪水等。



台灣調查委員在短短一年多裡所取得的主要研究成果是《台灣接管計劃綱要》。



（作者汪毅夫系廈門大學台灣研究院講座教授、全國台灣研究會副會長）

