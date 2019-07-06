中評鏡頭：桃園北橫探險節推新人高空彈跳

桃園市政府觀光旅遊局推動2019北橫探險節，邀請10對新人，挑戰從37公尺高的巴陵橋一躍而下，為了宣傳還找來超高吊車示範，驚險萬分。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園7月6日電（記者 黃文杰）2019桃園北橫探險節七月登場，每周都有不同驚險主題，尤其壓軸“高空彈跳”活動，邀請10對新人，挑戰者從37公尺高的桃園復興巴陵橋，一躍而下，體驗驚險的感官刺激。為了行銷這個夏季旅遊新品牌，市府觀光旅遊局還找來超高吊車，在桃園市政府前廣場，直接把新人吊高十層樓左右，直接跳下，驚險萬分。



民進黨桃園市長鄭文燦出席記者會表示，北部橫貫公路探險節已成為夏季旅遊新品牌，利用北橫地區之山谷、溪流、瀑布、溫泉等自然生態，巧妙打造適合親子同遊的天然冒險樂園，自7月13日起，連續兩個周末，將舉辦溯溪之旅、高空彈跳、小小跑酷營等6大主題活動，即日起開放民眾報名，提醒大小朋友、愛好極限運動者，千萬不可錯過。



鄭文燦也受邀搶先體驗“部落很忙”闖關，結合西部牛仔及原住民族部落風格，邀請親子挑戰套木馬、推酒杯等遊戲，爭奪部落勇士的榮譽。



其他主題還包括“湧入前線”活動，讓民眾在炎炎夏日體驗清涼水上活動；“溯溪之旅”，在專業教練帶領下，遊客驚險涉水、滑降下水，最後步行到小烏來瀑布下方，充分體驗宇內溪溯溪的獨特魅力；“高空彈跳”活動，邀請挑戰者從37公尺高的巴陵橋一躍而下，體驗驚險的感官刺激，今年開放10對新人免費體驗，為新人留下難忘的回憶。