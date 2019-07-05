“津台會”為台灣青年搭建就業平台

中評社北京7月5日電／天津（濱海）海外人才離岸創新創業基地運營總監李國茂近日專程來參加京津冀台人才交流洽談會，計劃招募2至3位擅長撰寫文案、廣告策劃的台灣青年。“我們願意給出每月1萬元甚至更高的薪資，吸引有能力的台灣青年加入團隊。”



新華社報道，5日，在第十二屆津台投資合作洽談會（簡稱“津台會”）暨2019年天津·台灣商品博覽會期間舉行的京津冀台人才交流洽談會上，京津冀三地面向台灣青年人才推出300多個就業和實習崗位，鼓勵台灣青年在此就業創業。



來自全國各地的知名獵頭公司，航空、教育、科技和人工智能等領域單位，以及在京津冀地區成功開拓的台商台資企業前來參會，崗位涵蓋技術類、營銷財經類、設計類、管理類等多種類型。



天津如果萌星教育信息諮詢有限公司的工作人員風宗霖說，公司落地天津以來，招聘的台灣青年越來越多。現在公司有10多名台灣青年，佔公司老師總人數的約50%。“我們希望通過此次洽談會為來津的台灣青年提供更多實習和就業的崗位。”



2018年，天津發布了“惠台52條”措施，推動台胞就業一直是落實該政策的重要內容。天津市台辦副主任於為忠介紹說，過去一年，天津市教委聯合市內各高校積極招收台灣學生，共有100餘位台灣籍學生在天津十餘所高校就讀，還有20多位台灣同胞受聘在南開大學、天津大學等六所高校從事教學工作。



台灣海峽兩岸公共事務協會副會長趙志勛表示，隨著大陸推出了京津冀協同發展的戰略，“台灣青年可以借這個時機，搶搭國家政策的列車”。



21歲的台灣青年周毅榮是天津大學船舶與海洋工程專業的學生，他希望在此次洽談會上了解針對台灣青年就業的相關信息。“大陸市場巨大，也會有更多的機會和選擇，未來我希望在大陸從事創造性的工作。”



會上，天津市人民政府台灣事務辦公室向中國天津人力資源開發服務中心授予“天津市台灣青年實訓就業基地”稱號。